【今週のおすすめ海外ドラマ】マーティン・フリーマン主演の新作ドラマがついに！

8月8日(月)から8月14日(日)にスタートするおすすめ海外ドラマを新作中心にご紹介! 今週は大ヒットメディカルドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』の日本初放送となる最新シーズン、『SHERLOCK/シャーロック』のマーティン・フリーマンが主演を務め、高い評価を得ている話題のイギリス最新ドラマが開始となる。お見逃しなく!

8月8日(月)23:00よりBS10 スターチャンネルにて放送スタート。

『フィフティ・シェイズ』シリーズでお馴染みジェイミー・ドーナン主演の最新ドラマ。オーストラリア奥地にある広大な砂漠で運転していた男が、一台の大型トラックに執拗に煽られ衝突される。その後病院で目覚めた時、彼はすべての記憶を失っていた。事故現場に身元を証明する物は何もない。彼は記憶をたどるため、病院を抜け出しバスに乗り込むが…?

8月9日(火)より全話一挙独占配信スタート。

終焉を迎えた世界で失われた陸地を探す航海を描く、極限のサバイバル海洋ミステリーの最終章。

ある実験の失敗により起きた地球規模の惨劇で、一夜にしてほとんどの大陸が海に沈んでしまった世界に取り残された20名の若者と船員たち。シーズン3では、これまでベールに包まれていた彼らの過去や謎が明かされていく――。

8月10日(水)よりNetflixにて独占配信スタート。

ベストセラーのコミックシリーズを映像化した『ロック&キー』のファイナルシーズン。ロック家の家族たちは、キーハウスに隠された魔法の力をさらに解き明かしていくが、これまでにないほど危険な新たな脅威の影がマセソンの町に迫る。

8月10日(水)よりスターチャンネルEXにて独占配信スタート。

『ホビット』シリーズや『SHERLOCK』で知られるマーティン・フリーマン主演最新作!

リバプールを舞台に、ファーストレスポンダー(緊急事態において現場にいち早く駆け付け、支援を提供する消防職員や警察官など)のクリスが時には危機に対処し、時には道徳的な決断も迫られる姿が描かれる。

8月10日(水)よりDisney+(ディズニープラス)にて日本初・独占配信。

『The Sinner −隠された理由−』のジェシカ・ビールが主演を務める新作ドラマ。1980年、主婦であり母親であるキャンディ・モンゴメリーは順風満帆な生活を送っていた。良き夫と二人の子どもに恵まれ、素敵な家に住んで、すべてうまくいっていた。しかし順応することへの重圧が彼女の中で高まり、少しの自由を求めるようになるが…。

