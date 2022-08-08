¾ï²¹¿å¤Î¡È¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤ß¡É¤¬Í¸ú¡Ä°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤¿å¤Î°û¤ßÊý¡×
¹¤¤ÃÏ°è¤ÇÌÔ½ëÆü¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²°³°¤Ç¿Í¤È½½Ê¬¤Êµ÷Î¥¤ò¼è¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤¬É¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç2020Ç¯¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿µ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¡¢²þ¤á¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²Æ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤¿å¤Î°û¤ßÊý¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
Ìó9³ä¤¬¿åÊ¬Êäµë¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Âç¼ê¾ô¿å´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëBRITA Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï¡¢2020Ç¯7·î19¡Á21Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷·×770¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇ½é¤Î²Æ¤Ç¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎãÇ¯¤è¤êÇ®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬84.9%¤ÈÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï27.9%¡£¡ÖÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬54.5%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï17.5%¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë82.4¡ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬Êäµë¤ò¤¹¤ë¡Ê87.7¡ó¡Ë¡×¤³¤È¡£
¿åÊ¬Êäµë¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤À¤±¸«¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Àµ¤·¤¤ÂÐºö¤ò½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö1Æü¤ÎÊ¿¶Ñ¿åÊ¬ÊäµëÎÌ¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤31.7¡ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö500ml¡Á1LÌ¤Ëþ¡×¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö1L¡Á1.5LÌ¤Ëþ¡Ê25.8¡ó¡Ë¡×¡Ö1.5L¡Á2LÌ¤Ëþ¡Ê18.3¡ó¡Ë¡×¤È¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¿åÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¡£
BRITA Japan¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿å¥È¥ì(¿å¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤ò´Æ½¤¤¹¤ë¹©Æ£¹§Ê¸°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¿åÊ¬ÎÌ¤ÏÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤ê30ml¡Á40ml¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½÷À¡ÊÂÎ½Å50kg¤òÁÛÄê¡Ë¤Ç1.5L¡Á2L¡¢ÃËÀ¡ÊÂÎ½Å70kg¤òÁÛÄê¡Ë¤Ç2.1L¡Á2.8L¤È¤Ê¤ê¡¢²Æ¾ì¤ÏÌÜ°Â¤È¤·¤Æ3L¤Î¿å¤ò°û¤à¤Î¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö3L¡×¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«3.0¡ó¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¡Ö1Æü¤Ë3LÌ¤Ëþ¤Î¿å¤·¤«°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Àµ¤·¤¤¿å¤Î°û¤ßÊý¡¦Ç®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤òBRITA Japan¤È¹©Æ£°å»Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Ø¤Î´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿BRITA Japan¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌ¢±ä¤Ë¤è¤ê¡¢2020Ç¯¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤ò²á¤´¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÊóÆ»¤Ç¤âÇ®Ãæ¾É¤¬·Ù¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òÀµ¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¾ô¿å´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëBRITA¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¿åÊ¬¤òÀÝ¼è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÀµ¤·¤¯ÁÊµá¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ËÜÄ´ºº¤ä¿å¥È¥ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¦Æâ²Ê°å¤Î¹©Æ£ÀèÀ¸¤«¤é¤Î¤´°Õ¸«¤ÎÈ¯¿®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬É¬Í×¿åÊ¬ÎÌ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ï¤¤¤Ä¼«Ê¬¤Ëµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤¬¤¢¤È¤É¤ÎÄøÅÙ°û¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÇ§¼±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤2020Ç¯¤Î²Æ¤Ë¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¿åÊ¬ÀÝ¼è¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤ä¡¢·ò¹¯¤ÊÂÎºî¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¦ÎÌ¤Î¿å¤ò°û¤à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿å¥È¥ì¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦BRITA¡£
¤³¤Î¡Ö¿å¥È¥ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¿å¤Î°û¤ßÊý¡×¤Ï
¡¦°ìÆüÉ¬Í×ÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤ÏÂÎ½Å1kg¤¢¤¿¤ê30ml¡Á40ml
¡¦²Æ¾ì¤Ï1Æü3L¤Þ¤Ç¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë
¤È¤¤¤¦ÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢
¡¦30Ê¬¤ª¤¤Ë75ml¤Î¿å¤ò¡Ö¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤ß¡×¤¹¤ë
¡¦µ¯¾²¡¦¤ªÉ÷Ï¤¡¦½¢¿²Á°¤Ë¿å¤ò°û¤à
¡¦Ëè¿©Á°¤ä¶õÊ¢»þ¤Ë¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤Î¿å¤ò°û¤à
¡¦ÆâÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾ï²¹¤Î¿å¤ò°û¤à
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡Ö¿å¥È¥ì¡×¤ò´Æ½¤¤·¤¿¹©Æ£¹§Ê¸°å»Õ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤¿å¤Î°û¤ßÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£
Îä¤¿¤¤¿å¤ò°ìµ¤°û¤ß¡ª¤ÏNG
¡½¡½²þ¤á¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤¿å¤Î°û¤ßÊý¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ
¸üÏ«¾Ê¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥í¥Ê¾õ¶·²¼¤ÎÇ®Ãæ¾É¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ1.2¡Á1.5L¤Î°û¿å¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²¼¸ÂÃÍ¤È¤·¤ÆÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢°û¤ß¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾å¸Â¤Ï¤ä¤Ï¤ê3L¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿å¤ò°ìµ¤¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÇ¢ºîÍÑ¤òÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤ß¡×¤ÏÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Á¤í¤óÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
²Æ¤Î½ë¤¤´Ä¶¤Ç¤ÏÎä¤¿¤¤¿å¤ò°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îä¤¿¤¤¿å¤Ð¤«¤ê°û¤à¤ÈÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¤À¤ë¤¯¤Ê¤ë¡¢ÌÈ±Ö¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¾ï²¹¤Î¿å¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°½Ð¤µ¤ì¤Æ´À¤ò¤«¤¯¾õ¶·¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©»ö¤Ê¤É¤«¤é±öÊ¬¤ä±ÉÍÜ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¿å¤Ë¾¯¤·¤Î±ö¡¦º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¢¤¬³é¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤«¤é¡×°û¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡×°û¤à¤³¤È¤ò¤è¤ê°ìÁØ°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£°å»Õ¤Ï¡ÖÇ®Ãæ¾É¤Î½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¹¢¤Î³é¤¤Ê¤É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹¢¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼«³ÐÅª¤ËÇ®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¾¯¤·¹¢¤¬³é¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤â¡©¡×¤È¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´¿È¤¬¥«¥é¥«¥é¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿²Æ¤â3²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¼ýÂ«¤ÎÃû¤·¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤ß¡×¤ä¡Ö¾ï²¹¤Î¿å¤ò°û¤à¡×¤Ê¤ÉÇ®Ãæ¾É¤Ø¤ÎÂÐºö¤âËº¤ì¤º¤Ë¡¢½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£