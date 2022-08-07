»°°æ½»Í§³¤¾å¡¢ÊÆ´ë¶ÈÇã¼ý¤Ø¡¡540²¯±ß¡¢ºÆÊÝ¸±Ãç²ð
¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÆÊÝ¸±Ãç²ð²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Çã¼ý³Û¤ÏÌó4²¯¥É¥ë¡ÊÌó540²¯±ß¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¶á¤¯¸øÉ½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÊÆ¹ñ»ö¶È¤ä¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤¤Î°ìÉô¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤¹¤ë¡ÖºÆÊÝ¸±¡×¤Î´ØÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥Ð¡¼¥¹¤ÏÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÊÝ¸±¤ò°ú¤¼õ¤±¤ëÊÌ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤òÃç²ð¤·¡¢¼ê¿ôÎÁ¤òÆÀ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁ´ÊÆ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÊÝ¸±Ãç²ð¤ÏÊÆ¹ñ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤Ê¤ÉÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»°°æ½»Í§³¤¾å¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤â´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£