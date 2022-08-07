49ºÐ¡¦ÃæµïÀµ¹¡¡¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿Ï·²½¸½¾Ý¹ðÇò¡Ö¤³¤ì¤«¡ª¤Ã¤Æ¡£1¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ë½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹¡Ê49¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Ï·²½¸½¾Ý¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿Ï·²½¸½¾Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ð±é¼Ô¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤¯¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢Ãæµï¤ÏÀèÆü¡ÖÃæµï¤µ¤ó¡¢´é¤Ï¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¥¨¥¹¥Æ¤âÃí¼Í¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«¤é¥±¥¢¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²½¾Ñ¿å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥¯¥ê¡¼¥àÅÉ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤ËÌÜ¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò¼è¤ë¼ê½Ñ¤·¤¿¤é¡ÊÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡Ë¡£¤Þ¤º¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ãæµï¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖÌÜ¤Î¤¿¤ë¤ß¡©¤³¤ó¤Ê¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢µ¢Âð¤·¡¢ÌÜ¤Î²¼¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö2¡¢3ÉÃÌá¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¼ã¤¤»Ò¤Ï¥Ñ¥Á¥ó¤Ã¤ÆÌá¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤³¤ì¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡£¡Ö1¥«·î¤°¤é¤¤Á°¤Ë½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£