ÌÔ½ë¡¦ÀáÅÅ¤Î²Æ¤ËÅÅµ¤Âå¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤²¡¡°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¸Î¾ã¤·¤¿¤é
ÅÅµ¤Âå¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤ÈÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï2022Ç¯9·îÊ¬ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È2022Ç¯7·î28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
7·î28Æü¤ÎÆü¥Æ¥ì¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤ë²áµî5Ç¯¤Ç¤ÏºÇ¹â¿å½à¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾ì¹ç¡¢É¸½àÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤Î²ÈÄí¤Ç¤Î1¤«·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢2028±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï40ÅÙ¶á¤¯¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÌÔ½ë¤Î²Æ¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²ÔÆ¯¤Ê¤·¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤âº£¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é...¡£
½¤Íý¶È¼Ô¤¬¤¹¤°Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð...
J-CAST¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¼Â²È¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¼Ò²ñ¿Í3¿Í¤Ë¼èºà¤·¤¿¡£
ÃËÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¤¹¤°ÆþÍá¤¹¤ë¡£¡ÖÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤¿¸å¤Ë¤ÏÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤â¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£½Ð¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¶õÄ´¤¬À°¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ç»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¤È¤¤¤¦¡£½¤Íý¶È¼Ô¤¬¤¹¤°¤Ë¸Æ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°Â²Á¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃËÀB¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò24»þ´Ö¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ë¤µÂÐºö¤ÈÂÎÄ´´ÉÍý¤¬Í¥Àè¤Ê¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÏÅÅµ¤Âå¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀáÅÅ¤Ï¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤Ç¤ÏÉô²°¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤¬²õ¤ì¤¿¾ì¹ç¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤«°ú¤Ã±Û¤·¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µÞ¾ì¤·¤Î¤®¤ËÆüÃæ¤Ï24»þ´Ö±¿±Ä¤Î°û¿©Å¹¤ÎÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¡¢ÆþÍá¤È½¢¿²»þ°Ê³°¤Ï²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¬¡¢Ìë¤Î½ë¤µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÃ¯¤«¤Î²È¤Ë½ÉÇñ¤È¤«¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼Â²È¤â±ó¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ëÇñ¤â¹Í¤¨¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÀáÅÅ¤âÂç»ö¤À¤¬
½÷ÀC¤µ¤ó¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ä´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºßÂð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£B¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢²È¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀáÅÅÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ÊÅÅµ¤¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¸Î¾ã¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤Ç½¤Íý¤Ç¤¤ë¶È¼Ô¤òÃµ¤·¡¢ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢½¤Íý¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¼Ò¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éô²°¤Î¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥¨¥¢¥³¥óÌµ¤·¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤½¤é¤¯ÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ë½»¤à´ÉÍý¼Ô¤ËÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
C¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¤Ï²Æ¤ÈÅß¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ä¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥³¥óÂå¤Ï¥±¥Á¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö»ä¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£