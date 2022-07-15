¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¼«Âð¤ÇÀäÉÊ¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤Îºî¤êÊý
½ë¤¤²Æ¡¢¹¢¤ò½á¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥«¥Õ¥§¤ÇÎÃ¤ß¤Ê¤¬¤é°û¤à¤Î¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤¤Æü¤Ï¤ª¤¦¤Á¤ÎÃæ¤ÇÎÃ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Çºî¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥¢¥¤¥¹¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤Î»³¸ýÀ¿°ìÏº¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó
¡½¡½¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÓÂÞ¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¤ÊµÊÃãÅ¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤ÎÊì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éµÊÃãÅ¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡£¶ì¤¤¤È¤«¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¡¢Ì£¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬¤½¤â¤½¤â°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ÏÌµ¸Â¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÇ½é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£18ºÐ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥¹¥¿¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ä´ï¶ñ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆÃÄ§
¡½¡½º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Î°ã¤¤¤äÆÃÄ§¤ò´ÊÃ±¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ¦¤ò¥ß¥ë¤ÇÈÔ¤¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢Ê´¤Ë¤ªÅò¤òÃí¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢»È¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥É¥ê¥Ã¥×¤Ï¼ç¤Ë¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤È¤¤¤¦ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò»È¤¤¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¼ç¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ó¥«¼ï¤ÈÂçÎÌÀ¸»º¤Ç¤¤ë¥í¥Ö¥¹¥¿¼ï¤È¤¤¤¦Æ¦¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¯¤ï¤±¤ë¤È2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î±ÕÂÎ¤òÅà¤é¤»¤¿¤â¤Î¤òºÕ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¡×¥¿¥¤¥×¤È¡¢Ç®É÷¤òÅö¤Æ¤Æ´¥Áç¤µ¤»¤¿¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¡×¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬¡¢Ç®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬É÷Ì£¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤à¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Îºî¤êÊý
¡½¡½¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤òºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤è¤ê¤â¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÚ¤Ã¤Ý¤µ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¥ß¥ë¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤ËÀ¸¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Ç¤â¥¹¥×¥ì¡¼¥É¥é¥¤¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Í¥¹¥«¥Õ¥§¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Îºî¤êÊý
1. ¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó»³À¹¤ê2ÇÕ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤ë
2. 1¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ë¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿å¤ò¤¤¤ì¤ë
3. ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë
4. ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥°¥é¥¹¤ËÉ¹¤ÈµíÆý¤ò150ÕÆþ¤ì¤ë
5. 3¤ò¤è¤¯º®¤¼¤¿¤é¡¢4¤ËÆþ¤ì¤Æ´°À®
¡½¡½¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó2ÇÕÊ¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤¬¶¯¤Þ¤ê¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ë¶á¤¤Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¾Ç¤²¤ëÀ£Á°¤Þ¤Ç²¹¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥¹¥â¡¼¥¡¼¤ÊÌ£¤¬¤ª¹¥¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÃÇ®»þ´Ö¤ò40ÉÃ¤Ë¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇßÖ¤Ã¤ÆÉ÷Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥ì¥ó¥¸¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º½Åü¤è¤ê¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Æ¥£¡¼¥¹¥×¡¼¥ó2ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò²¹¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¤ò²Ã¤¨¡¢¤«¤º®¤¼¤Æ¤«¤é¥ß¥ë¥¯¤ËÆþ¤ì¤ë¤ÈÌ£¤Ë¥à¥é¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½»È¤¦µíÆý¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤â¤Î¤ä¡¢Æ¦Æý¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
µíÆý¤ÏÀ®Ê¬ÌµÄ´À°µíÆý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Ìµ»éËÃÆý¤À¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤¬¶¯¤¯½Ð²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»¤¤ÌÜ¤Î¡Ö4.0¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¡¢Æ¦Æý¡¢¥ª¡¼¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤È¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Î°ã¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢»È¤¦¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼ïÎà¡¢Ì£¤ÎÇ»¤µ¡¢ºî¤êÊý¡¢Á´¤Æ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£²È¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤¬ºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾Â¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä³Ú¤·¤ßÊý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¾Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤À¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î´ï¶ñ¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢À¸Æ¦¤òÇã¤Ã¤ÆßäÀù¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Ç1ÈÖ¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤ÎßäÀù¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ßÊý¤¬Ìµ¸Â¤Ç¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤Î»ÅÊý¤Ç¤âÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊýË¡¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊTEXT¡§¾å¸¶¤«¤Û¤ê¡Ë
²èÁüÄó¶¡¡§Adobe Stock
¼èºà¶¨ÎÏ
»³¸ý À¿°ìÏº¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á ¤»¤¤¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó
¥Ö¥í¥¬¡¼¡¿¥Ð¥ê¥¹¥¿
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥Ð¥ê¥¹¥¿¤È¤·¤Æ½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼´ï¶ñ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯¿®¡£
¡üweb¥µ¥¤¥È
Y.coffee and sweets¡Ê»³¸ýÅª¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥í¥°¡Ë·î´Ö200Ëü¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡£ÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¨¤ë¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É´ï¶ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢³ÆÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£