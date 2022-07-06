¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÄï¡¦¿ûÀ¸¿·¼ù¡¢TGC¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ßËå¤â½Ð±é¤Ø
¡¡¡ØÂè35²ó¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡2022 AUTUMN¡¿WINTER¡Ù¤¬¡¢9·î3Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£4³«ºÅÏ¢Â³¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢MC¤òEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¤¬Ì³¤á¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤Î¼ÂÄï¡¦¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê¤¹¤´¤¦¡¦¤¢¤é¤¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÎËå¡¦¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤¬TGC¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿ûÀ¸¿·¼ù
¡¡¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë½÷Í¥¤È¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¡¢TGCÀ¤Âå¤«¤é¤Î°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÆ£°æ²ÆÎø¡¢ÇîÂ¿ÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¡Ö¡ô¿²¤ëÁ°¤Ë°ì¸À¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢Íè·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëZÀ¤ÂåºÇÃíÌÜ¤ÎÆá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1,000Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¡¢¹ñÆâ½÷ÀNo.1¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¸Ø¤ë¿·À±¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼½÷Í¥¡¦·Ê°æ¤Ò¤Ê¡¢¤½¤·¤ÆTGC¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤ÎËå¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¤¬·èÄê¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢æÆ¡¢Æü¸þÏË¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤éÂçÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¿Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢º£·î¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¿·¿Í¡¦¿ûÀ¸¤¬·èÄê¤·¡¢TGC¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¥Þ¥¤¥Ê¥ÓTGC 2022 S¡¿S¤Ç¤Î½éÅÐ¾ì¤ÇÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼238Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î´Ý»³Îé¡¢ZÀ¤ÂåÃíÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ»ÐÄï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤·¤¢¤¡õ¥ß¥Á¤Ê¤É¡¢Ä¶¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£¡¡¡ØTGC 2022 AUTUMN/WINTER¡Ù¤ÏÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Öº£¸å¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÔÅÙ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»ÅÍÍ¤Î¸«Ä¾¤·¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£