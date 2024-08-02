兄とは似ていないという声が多い、こっちのけんと。小松菜奈は義理の姉ということになる（X「@SuppokoPeppoko」より）アップテンポの曲調に乗せられた、社会生活のなかで感じる「我慢」や「思いやり」を感じさせる歌詞が「同調できる」と、Z世代を含め幅広い層に支持されているのが、アーティスト・こっちのけんとが5月27日にリリースした6作めのシングル『はいよろこんで』だ。7月31日には英語詞版もリリースされた。「公開され