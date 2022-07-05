¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡¢ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦½©ÍÕ¸¶¤«¤éÅ±Âà¤Ø¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡ÖÈáÊó¤¹¤®¤ë¡×Èá¤·¤ßÁê¼¡¤°
¥Þ¥ó¥¬¡¦Æ±¿Í»ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡×¤¬ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö½©ÍÕ¸¶Å¹A¡×¤Ê¤ÉÄ¾±ÄÅ¹5Å¹ÊÞ¤ò2022Ç¯8·î31Æü¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¤È¡¢7·î5Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¹ñÆâ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤Ï1Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ÏºÆ½ÐÅ¹¸¡Æ¤¤â
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¤Ï1994Ç¯¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ë1¹æÅ¹¤ò½ÐÅ¹¡£2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÏÁ´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶áÇ¯¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÎÊÄº¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
º£²óÊÄÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï½©ÍÕ¸¶Å¹A¡¢¿·½ÉÅ¹¡¢ÀéÍÕÅ¹¡¢¤Ê¤ó¤ÐÅ¹A¡¢ÇßÅÄÅ¹¤Î5Å¹ÊÞ¡£¤Þ¤¿¡¢°ì»þÊÄÅ¹Ãæ¤ÇºÆ½ÐÅ¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°Å¹¤â½ÐÅ¹¤òÃÇÇ°¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¤ÏÃÓÂÞÅ¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¸×¤Î·ê¤Ï¡Ö2020Ç¯¤è¤êÅ¹ÊÞ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²óÉü¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÄÅ¹¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏË¡¿Í¸þ¤±¤Î²·Çä¥·¥ç¥Ã¥×»ö¶È¤äÄÌÈÎ»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¦½©ÍÕ¸¶¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥é¥¹¥ÈÅ¸¤¬³«ºÅ²ÄÇ½¤Ê¥®¥ã¥é¥ê¡¼·¿Å¹ÊÞ¤Î½ÐÅ¸¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¹ÊÞ¤Îºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢ºÆ½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¾å¤Ç¤ÏÊÄÅ¹¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«ÊÄÅ¹¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÈáÊó¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¶Ã¤¤äÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£