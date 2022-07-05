¡ÚMLB¡Û146Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é¤ÎÄÁ»ö¡¡¡È¥«¥ª¥¹¡É¤Ê»°½Å»¦¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÒÆñ¤À¡ª¡×
Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÃæ·ø¼ê¤¬Èôµå¤òÊáµå¡¢Á÷µå¼õ¤±¤¿»°ÎÝ¼ê¤¬2¿Í¤ÎÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿
¢£¥Ä¥¤¥ó¥º 6¡¼3 W¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥·¥«¥´¡Ë
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤¬4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢¡Ö8-5¡×¤È¤¤¤¦Î¾¥ê¡¼¥°ÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¿¼¤¤Èôµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿Ãæ·ø¼ê¤¬»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß¡¢Æ±¤¸¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£ÄÁ¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¹ó¤¤ÁöÎÝ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÒÆñ¤À¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎAJ¡¦¥Ý¥í¥Ã¥¯¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¸åÊý¤Ë¿¼¤¤Èôµå¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÃæ·ø¼ê¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤¬ÇØÁö¤·¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÁÇÁá¤¯ÆâÌî¤ËÊÖµå¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÊá¤Ã¤¿»°ÎÝ¼ê¤Î¥¸¥ª¡¦¥¦¥ë¥·¥§¥é¤¬¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥è¥¢¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥À¤òÆó¡¢»°ÎÝ´Ö¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¥¦¥ë¥·¥§¥é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ß¡¢Æ±¤¸¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤8-5¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¡½¡½¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç»Ë¾å½é¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¾ÜÊó¡£1876Ç¯¤«¤éÁ´¤Æ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥¤¥Ð¡¼¡ÊSABR¡Ë¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8-5¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ÄÌ¤¸¤Æ»Ë¾å½é¤Ç¡¢¥â¥ó¥«¥À¤È¥¨¥ó¥²¥ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤¬Èôµå¤òÊáµå¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÁ¥È¥ê¥×¥ë¥×¥ì¡¼¤ÎÆ°²è¤òMLB¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈ¿±þ¡£¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï°ìÂÎ²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÁö¼Ô2¿Í¤È¤âÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë