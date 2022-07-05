¥ì¥È¥í´¶¶¯Ä´¤Ê¥¹¥º¥¿·¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×ÅÐ¾ì!? ¥¥ã¥ó¥×±Ç¤¨É¬»ê¡© ¤Î¥ª¥·¥ã¤Ê¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤ò¥¿¥¤¤Ç½ÐÅ¸
¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬âÁ¤·¤¤¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥¿¥¤Ë¡¿Í¤Ï¡¢2022Ç¯6·î29Æü¤«¤é7·î3Æü¤Þ¤Ç¥¿¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2022¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¤Î¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¹¥¤¥Õ¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤â´Þ¤á¥¹¥º¥¤¬À¤³¦¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥È¥í´¶¤¬¥¤¥¤!? ¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢±Ç¤¨É¬»ê¡ª¡×¤Ê¥¹¥º¥ ¿·¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥È¡×¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê35Ëç¡Ë
¡¡¥¿¥¤»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬56Ëü2000¥Ð¡¼¥Ä¡ÊË®²ß´¹»»Ìó214Ëü±ß¡¢GL¥°¥ì¡¼¥É¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«º£²ó¥Ð¥ó¥³¥¯¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2022¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à»ÅÍÍ¤Î¥¹¥¤¥Õ¥È¤Ï¡¢¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥«¥´·¿¤Î¥ë¡¼¥Õ¥¥ã¥ê¥¢¤â¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¤«¤Ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2021Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥¨¥¥¹¥Ý2021¤Ç¤Ï¡¢Îà»÷¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥àÆâÍÆ¤Î¥¹¥¤¥Õ¥È¡Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£