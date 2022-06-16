¡Ö¹ñ¤Ë¤âÀÕÇ¤¡×¡ÄÃÎ¾²»ö¸Î¡¦Í·Í÷Á¥¼ÒÄ¹¡Ö¶¯µ¤¼çÄ¥¡×¤ÎÊò¤ì¤¿ÍýÍ³
³«»ÏÍ½Äê»þ¹ï¤ÎÄ«£¹»þÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿£Á£´»æ¿ôËç¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤¬Åö¼Ò¤Î¤ß¤Ë¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ó
¡Ò´Æºº¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤Ï´ÆÆÄ´±Ä£¤Ç¤¢¤ë¹ñ¤Ë¤â¤¢¤ë¡Ó
£¶·î14Æü¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊËÌ³¤Æ»±¿Í¢¶É¤¬Æþ¤ëÄ£¼Ë¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¾èµÒ¾è°÷26¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ñ¸÷Á¥¡Ö£Ë£Á£Ú£Õ¡¡µ¡Ê°Ê²¼¥«¥º¥ï¥ó¡Ë¡×ÄÀË×»ö¸Î¤Î¡ÖÄ°Ê¹¡×¡£¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¡¢¡Ö¥«¥º¥ï¥ó¡×¤Î±¿¹Ò²ñ¼Ò¡ÖÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡×Â¦¤Ë¼áÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ëÈó¸ø³«¤Î¾ì¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Î·ËÅÄÀº°ì»á¡Ê58¡Ë¤Ï¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡ÙÂ¦¤Ï¡¢¡ØÄ°Ê¹¡ÙÁ°Æü¤ËÄÄ½Ò½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´Æºº¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Ë19·ï¤Î³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÓÅ·¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ø¥«¥º¥ï¥ó¡Ù¤ò½Ð¹Ò¤µ¤»¤¿¡¢ÇÈ¤¬£±£í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ê»ö¸ÎÅöÆü£´·î23Æü¤Ï¶¯É÷ÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÍ½Êó¤Ï1.5£í¤«¤é£³£í¡Ë±¿¹Ò¤·¤¿¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ØÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡Ù¤ÎÄÄ½Ò½ñ¤Ç¤Ï¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿Ë¡Îá°ãÈ¿¤Î°ìÉô¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·çÀÊ¤¹¤ëÍýÍ³¤ä»ö¸Î¸¶°ø¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¡ØÄ°Ê¹¡Ù¤ò¼õ¤±¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï£¶·î16Æü¤Ë¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â½Å¤¤»ö¶ÈÇ§²Ä¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²Ç¯´Ö¤Ïµö²Ä¤òºÆ¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Í·Í÷Á¥¤Î¡ÖÁÇ¿Í¡×
¡Ö¼áÌÀ¤Î¾ì¡×¤Ë¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ËÅÄ¼ÒÄ¹¡£14¿Í¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤¹¡Ê£¶·î15Æü¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤¦Âç»´»ö¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥«¥º¥ï¥ó¡×¤ÎÊì¹Á¡¦¥¦¥È¥í¹Á¶á¤¯¤Î½»Ì±¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÊÛ¸î»Î¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇË»¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤¬ØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£»ö¸Î¤Î½ÅÂç¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ê¤Ï¤Àµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È·ËÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÎ¹´Û¶È¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢Í·Í÷Á¥¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´°Á´¤ÊÁÇ¿Í¡£»öÌ³½ê¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í»ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¦¤±¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁÇ¿Í¡×¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢±¿¹Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î·ËÅÄ»á¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¤¡£ÄÄ½Ò½ñ¤Ç¡Ö¹ñ¤Ë¤âÀÕÇ¤¡×¤Èµ¤¹¤Ê¤É¡¢¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤«¡£Á°½Ð¤Î½»Ì±¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¤¬³«¤¤¤¿¾èµÒ¤Î²ÈÂ²¸þ¤±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡¢¡Ø¹ñ¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø»ä¤À¤±¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡¢Îå¤Þ¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØÃÎ¾²Í·Í÷Á¥¡Ù¤ÏÀõÀ¥¤ËºÂ¾Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯£²ÅÙ¤Î»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î²þÁ±Êó¹ð½ñ¤ËÏ¢ÆüÆ±¤¸µ¤¾Ý¿ôÃÍ¤¬µ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¼«Á³¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ñ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤¬¡¢ÄÄ½Ò½ñ¤ÎÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤µ½Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹ñ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤ò¤¢¤²¤Ä¤é¤¦Á°¤Ë¡¢¼«¿È¤¬ÈÈ¤·¤¿¼ºÇÔ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè»ö¹à¤À¤í¤¦¡£»ö¸ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤Î¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ï¥º¤À¡£