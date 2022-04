『Among Us』の開発元であるInnerslothは4月1日(金)、同作に「馬モード」を実装するアップデートを配信開始した。

🐎 AMONG US - HORSE MODE 🐎

one year ago we asked "what if?" and now we can say: "ha ha wait OH NO STOP."

starting now for one day only, this free cursed mode is available to play as part of our April Fools celebration