¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÇÂáÊá¼ÔÂ³½Ð¡ª ¶ÉÆâ¤Ç¥Á¥¯¥ê¹çÀï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤Ï½¸ÃÄÂà¿¦¾ðÊó¤â
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö£É£ÔÆ³ÆþÊä½õ¶â¡×¤ò¤á¤°¤ëÉÔÀµ¼õµë»ö·ï¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤ÇÊ¿ÆüÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼£Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÎÆÃ½¸Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¡¦±ü»³ÌÀ¹¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£´£·¡Ë¤òº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¤Ï¡¢¶¦ËÅ¤·¤¿¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî²ñ¼Ò¤Ë£²£°£±£¹Ç¯£±¡Á£³·î¡¢Ãæ¾®´ë¶È£±£¸¼Ò¤¬£É£Ô¥Ä¡¼¥ëÆ³Æþ·ÐÈñ¤òÊ§¤Ã¤¿¤Èµ¶¤êÊä½õ¶â¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢¹ñ¤«¤é·×£¹£°£°Ëü±ß¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡££±£¸¼ÒÃæ£±£·¼Ò¤Ï¡¢±ü»³ÍÆµ¿¼Ô¤ä¤½¤Î¿ÆÂ²¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤ÇÊä½õ¶â¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤·¤ÆÉÜ·Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ìÄ«¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¶É¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿»°ÅÄ¸¦¿Í¼Ò°÷¡Ê£´£¹¡Ë¤òÀè·î£¸Æü¤ËÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îº¾µ½ÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçºåÃÏ¸¡¤Ï£±Æü¡¢»°ÅÄ¼Ò°÷¤ò½èÊ¬ÊÝÎ±¤Ç¼áÊü¤·¤¿¡£»°ÅÄ¼Ò°÷¤ÏÂáÊá¸å¤ËÉôÄ¹¿¦¤ò²ò¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÆ±Éô¼Ò°÷¡£
¡Ö¤³¤ÎÊä½õ¶â¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¦È¯¤ÏÁ´¹ñ½é¤Ç¡¢ÉÜ·Ù¤ÏÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¡£¥Æ¥ìÄ«¤Ï¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ä¼«¼Ò¶ÈÌ³¤È¤Î´ØÏ¢¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢´Ø·¸À¤ÏÅ°ÄìÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡¥Æ¥ìÄ«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ü»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ï¤ê¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼ã¼ê¤ÎÌÌÅÝ¤â¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤ÏÀè·î£±£°Æü¡¢¥´¥ë¥ÕÂå¤Ê¤É·ÐÈñ¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤Çµµ»³·ÄÆó¼ÒÄ¹¤¬¼Ç¤¤·¤¿¡£Æ±¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤òà»É¤·¤¿á¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÇÈµÚ¤·¡¢ºÇ¶á¼ÒÆâ¤ÏÉÔÀµ¤ÎÌ©¹ð¹çÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ä¥Ð¤¤¶õµ¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡£ºÇ¶á¤â»Ò²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¤À¤±¤É¡ØÉ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼¤á¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÇò¾õ¤·¤Æ²¿¿Í¤«¼«¼çÂà¿¦¤·¤¿¤½¤¦¤À¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£