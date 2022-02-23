¡Ú¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Û¡ÈÀ¸ÃÏ¤Î°ã¤¤¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª¡É¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¡õ¹â¥«¥í¥ê¡¼¡×¾¦ÉÊ¥È¥Ã¥×5
¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤È°Õ³°¤Ë°ã¤¦¼ÂºÝ¤Î¥«¥í¥ê¡¼
¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ê°Ê²¼¡§¥ß¥¹¥É¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬20¼ïÎà¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹*1¡£¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Á¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤Ï¡©¡¡¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¥«¥í¥ê¡¼É½µ¤¬¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤È¼ÂºÝ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤éÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤Ë¹â¥«¥í¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥àÆþ¤ê¤À¤«¤é¥«¥í¥ê¡¼¹â¤½¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ß¥¹¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¡õ¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×5¤È¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò´ÊÃ±¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶Íý¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Ï¥º¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¥È¥Ã¥×5
¤Þ¤º¤Ï¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î5°Ì¤È4°Ì¤«¤é¡£
5°Ì¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥£¥Ã¥×¡Ê202kcal¡Ë¡×
¤Õ¤ó¤ï¤ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥°¥ì¡¼¥º¡Êº½ÅüÌª¡Ë¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤«¤é¡ª¡¡5°Ì¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥£¥Ã¥×¡Ê202kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
4°Ì¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê201kcal¡Ë¡×
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¤À¸ÃÏ¤ÎÁêÀ¤¬¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê201kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÄã¥«¥í¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£´°Ì¡£¼Â¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¦Á¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëÀ¸ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¼ïÎà¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¡¼¥¹¥ÈÀ¸ÃÏ
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ñ¥ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Ê´¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤òÙÔ¤Í¤Æ¡¢¥¤¡¼¥¹¥È¶Ý¤ÇÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿À¸ÃÏ¡á¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥£¥Ã¥×¡×¤Ê¤É
¡¦¥±¡¼¥À¸ÃÏ
¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤ä¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ÎÀ¸ÃÏ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ê´¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¡¢¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇËÄ¤é¤Þ¤»¤¿À¸ÃÏ¡á¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É
Ê´¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤ËÍñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÈé¡Ê¥·¥å¡¼¡Ë¤òºî¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÍ×ÎÎ¤Çºî¤é¤ì¤¿À¸ÃÏ¡á¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×¤Ê¤É
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×3¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3°Ì¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ê197kcal¡Ë¡×
¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥×¥é¥¹¡£
3°Ì¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ê197kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
2°Ì¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ê192kcal¡Ë¡×
¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ê192kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
Æ±Î¨2°Ì¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¤¥º¥É¡Ê192kcal¡Ë¡×
¥·¥ó¥×¥ë¥¤¥º¥Ù¥¹¥È¡£º½Åü¤¬¤±¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
2°Ì¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¤¥º¥É¡Ê192kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
1°Ì¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡Ê154kcal¡Ë¡×
¥ß¥¹¥É¤ÎÄ¶ÄêÈÖ¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯Íñ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸å¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡Ê154kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
¤ä¤Ï¤êÀ¸ÃÏ¤Î°ã¤¤¤¬½ç°Ì¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤È¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ï»é¼Á¤¬¾¯¤Ê¤á¤Ç¡¢¶õµ¤¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¼ÁÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤Æ¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ÏÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¥«¥í¥ê¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¥È¥Ã¥×5
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï£µ°Ì¤È£´°Ì¤«¤é¡£
5°Ì¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê265kcal¡Ë¡×
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¥«¥í¥ê¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Î·ë²Ì¤Ï¡©¡¡¤Þ¤º¤Ï5°Ì¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê265kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
4°Ì¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê269kcal¡Ë¡×
¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿²«¿§¤¤Î³¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê269kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
¤³¤Î£²¤Ä¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥í¥ê¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×£³¤Ï¼¡¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3°Ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê293kcal¡Ë¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£
3°Ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê293kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
2°Ì¡Ö¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê330kcal¡Ë¡×
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
2°Ì¡Ö¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê330kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
1°Ì¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡Ê355kcal¡Ë¡×
¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥°¥ì¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤¬ÈþÌ£
1°Ì¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡Ê355kcal¡Ë¡×/É®¼Ô»£±Æ
¥ß¥¹¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬3¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹â¥«¥í¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¡ª
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ê¥¢¥ì¤¬ºÇ¤â¹â¥«¥í¥ê¡¼¤ÊÍýÍ³
É½ÌÌ¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤·¤ÆÃæ¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¬¤Á¤Ê¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¤½¤ì¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¡¼¥¹¥ÈÀ¸ÃÏ¤ä¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Ê´¤ËÌýÊ¬¤äÅüÊ¬¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤Æºî¤ë¤¿¤áÀ¸ÃÏ¤Î»é¼Á¤äÅü¼Á¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ó¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢À¸ÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿´Å¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤â¡¢ÅüÊ¬¤ÎÂ¿¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤Ï¡¢Â¾¤ËÈæ¤Ù¤ÆÍÈ¤²¤¿¤È¤¤ËÌý¤òÂ¿¤á¤ËµÛ¼ý¤·¤Þ¤¹¡£Ìý¤Î¤·¤ß¤¿ÉôÊ¬¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ä
1°Ì¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹â¥«¥í¥ê¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥°¥ì¡¼¥º¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ê256kcal¡Ë¡×¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡Ê237kcal¡Ë¡×¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ö¶ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¼ê´¬¡¡¥Ä¥Ê¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ê258kcal¡Ë¡×¤ò¾å²ó¤ë¡¢¥ß¥¹¥ÉºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë355kcal¤Î¹â¥«¥í¥ê¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ÈÄã¥«¥í¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡Ê154kcal¡Ë¡×¤È¤Îº¹¤Ï201kcal¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÈÆ±¤¸¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡×¤ò£±¸Ä¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×¡õ¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò³Æ£±¸Ä¿©¤Ù¤ë¤Î¤È¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼èÎÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ï¥°¥ì¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤¹¤ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ê¿©´¶¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤Ê¤É¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤´Ë«ÈþÅÙ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥ì¥¤¥º¥É¡×¤È4°Ì¤Î¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¡¼¥¹¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤â¥±¡¼¥À¸ÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Î¹â¤µ¤Ï¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¡Ö¥±¡¼¥À¸ÃÏ¡ä¥¤¡¼¥¹¥ÈÀ¸ÃÏ¡ä¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¡×¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ß¥¹¥É¤ÎÄ¶¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡ÈÂè4¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Ý¥ó¡¦¥Ç¡¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë219 kcal¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÃð¼á¡Û
¡ö1¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÇºÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤òÈæ³Ó¡£¡Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¥Ý¥Ã¥×¡¢¡Ö¤«¤é¤À¤Ë ¤Ë¤¸¤å¤¦¤Þ¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë