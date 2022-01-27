Ëâ¤Î¾Æ¤¥Ð¥¿ーµ»¡ª¥»¥Ö¥ó¡Ö°ÂÇ¼°ò¾ø¤·¥±ー¥¡×¤Ç¶Ë¾å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë
¤Ý¤Ã¤Æ¤ê´Å¤¤¢ö ¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é°ÂÇ¼°ò¤Î¾ø¤·¥±ー¥¤¬ÅÐ¾ì
2022Ç¯1·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤«¤é¿·ºî¥Ñ¥ó¡Ö2ÁØ¤Î°ÂÇ¼°ò¤Î¾ø¤·¥±ー¥¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©Åß¤ËÂ¿¤¯È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Ñ¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¿Íµ¤¤Î¹â¤¤°ÂÇ¼°ò¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¾Æ¤°ò¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â³ÊÃÊ¤Ë´Å¤¯¡¢¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î°ÂÇ¼°ò¤òÀ¸ÃÏ¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢2ÁØ¤Ë¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¾ø¤·¥±ー¥¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶ºàÎÁ¤Ï¡¢º½Åü¡Ê¹ñÆâÀ½Â¤¡Ë¡¢Íñ¡¢¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¥Þー¥¬¥ê¥ó¡¢Ìý»é²Ã¹©ÉÊ¡Ê¿¢ÊªÌý»é¡¢Æý¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡Ä¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡£°ÂÇ¼°ò¤Ï¡¢¼ï»ÒÅç»º¤Î°ÂÇ¼°ò¤òÃº²Ð¾Æ¤Ë»ñ¡¢¥Úー¥¹¥È¤Ë²Ã¹©¤·¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¾Æ¤«¤ì¤¿°ÂÇ¼°ò¤Ï¡¢¤¤Ã¤È´Å¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª
¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¤ÏÉßÅçÀ½¥Ñ¥ó¤Ç¡¢1¸ÄÀÇ¹þ116±ß¡£1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¥«¥í¥êー¤Ï354kcal¤Ç¡¢¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ä¾ø¤·¥±ー¥¤Î¥«¥í¥êー¤¬°Õ³°¤È¹â¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤·¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¤â¤Á¤â¤Á¡ª
¶õµ¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤ó¤Ç¤¤¤½¤¦¤Ê¾ø¤·¥±ー¥¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÇ¼°ò¥Úー¥¹¥È¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢´Å¤¤¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¹á¤ê¤¬¡£»Ø¤Ç¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤â¤Á¤â¤Á¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÇ»¤¤ÉôÊ¬¤ÈÃ¸¤¤²«¿§¤Î2ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ì£¤ä¿©´¶¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
°ÂÇ¼°ò¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤È¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢°ÂÇ¼°ò¤é¤·¤¤¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤¬Á´³«¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅüÅÙ¤¬40ÅÙ¤ò±Û¤¨¤ë°ÂÇ¼°ò¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Î¾Æ¤°ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¤á¤¬ºÙ¤«¤¯¸ý¤É¤±¤Î¤¤¤¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢¾ø¤·¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¾ø¤·¥±ー¥¤È¸À¤¦¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Á¡ºÙ¤µ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿©¤Ù¤ÆÂ»¤Ê¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÇ»¤¤ÉôÊ¬¤Ï°ÂÇ¼°ò¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¸¤¤²«¿§¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾ø¤·¥±ー¥¤Î¿©´¶¤Ç¡¢¤ä¤äÍñ´¶¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¥³¥¯¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¡¢°ìÅÙ¤ÇÆóÅÙÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¢ö
¾Æ¤¤¤Æ¥Ð¥¿ー¤Î¤»¡ªÅ´ÈÄ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©
¾ø¤·¥±ー¥¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤³¤Á¤é¡£ÊñÃú¤ÇÀõ¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç·Ú¤¯¾Æ¤ÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥¿ー¤ò¥ª¥ó¡ª¤É¤¦¤Ç¤¹¡©¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¢ö
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ìー¥ó¤Î¾ø¤·¥±ー¥¤Ç»î¤·¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤Ï³ÎÇ§ºÑ¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÇ¼°ò¾ø¤·¥±ー¥¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤Þ¤¿ºá¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤·¤í°ÂÇ¼°ò¤Î´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ë¡¢¥Ð¥¿ー¤¬¤¸¤å¤ï¤Ã¤ÈÀ÷¤ß¹þ¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡ª
¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¾ø¤·¥±ー¥¼«ÂÎ¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¤È²¹¤Þ¤ê¡¢¾Æ¤¤¤â´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¡£´Å¤¯¤¤¤¤¹á¤ê¤âÉº¤¤¡¢¿©Íß¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¾Æ¤¯¤È¤ä¤äÉ½ÌÌ¤¬¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Æ¤¯Á°¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¤Ò¤È¸ý¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©ー¥¯¤ÇÍÆ°×¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¾Æ¤¯¤ÈÀÚ¹þ¤ß¤¬¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ß¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¾Ç¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â¾Æ¤¤¹¤®¸·¶Ø¡£°ì½Ö¤Ç¤âÌÜ¤òÎ¥¤½¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢É½ÌÌ¤¬´Ý¾Ç¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Èー¥¹¥¿ー¤ÎÁ°¤Ç¸«Ä¥¤ë¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¿µ½Å¤Ë¾Æ¤ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»È¤¦¥Ð¥¿ー¤ÏÃÇÁ³Í±ö¥Ð¥¿ー¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£´Å¤¤°ÂÇ¼°ò¾ø¤·¥±ー¥¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È±öµ¤¤¬Íø¤¤¤¿¥Ð¥¿ー¤¬¤·¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ìµ¸Â¥ëー¥×¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Í±ö¥Ð¥¿ー¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
°ÂÇ¼°ò¾ø¤·¥±ー¥¤Ï¥Ð¥¿ー¤ò¤Î¤»¤ë¤ÈËâ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¿Ê²½
¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¿·ºî¥Ñ¥ó¡Ö2ÁØ¤Î°ÂÇ¼°ò¾ø¤·¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¤¯¾Æ¤ÌÜ¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ð¥¿ー¤ò¤Î¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤Çºá¿¼¤µ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤Î¤¤¤¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¾Æ¤°ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾å¼Á¤Ê´Å¤µ¡£¥Ð¥¿ー¤Î±öµ¤¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¸ý¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Ï·Ú¤¯¥Èー¥¹¥È¤·¤Æ¥Ð¥¿ー¤ò¤Î¤»¡¢ÇØÆÁ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ì£¤Î´¶¤¸Êý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à 2ÁØ¤Î°ÂÇ¼°ò¾ø¤·¥±ー¥
¢£ÆâÍÆÎÌ¡§1¸Ä
¢£²Á³Ê¡§116±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥«¥í¥êー¡§1¸Ä¤¢¤¿¤ê354kcal
¢£ÈÎÇäÆü¡§2022Ç¯1·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§ÆÊÌÚ¸©¡¢·²ÇÏ¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢¹Ã¿®±Û¡¢ËÌÎ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£