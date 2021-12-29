30¡Á40Âå½÷À¡Ö¹¥¤¤Ê90Ç¯Âå¤ÎÌ¡²è¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª2°Ì¤Ï¡Ø²ÖÃË¡Ù¡¢1°Ì¤Ï¡©
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤¦°ìÅÙÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿90Ç¯ÂåÏ¢ºÜ¤Î¾¯½÷Ì¡²è
º£¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿90Ç¯Âå¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÚ¤Ê¤¤ÉÁ¼Ì¤äÃúÇ«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢º£²þ¤á¤ÆÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤¤¡Ö90Ç¯ÂåÏ¢ºÜ¤ÎÌ¡²è¡×¤ò30¡Á40Âå½÷À¤ËÄ´ºº¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤ë1°Ì¤Ï±ÇÁü²½¤â¤µ¤ì¤¿¤¢¤ÎºîÉÊ¡© ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤É¤¦¤¾¡ª
¢¨¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï30¡Á40Âå½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·ÆÈ¼«¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ên=298¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
Âè£³°Ì¡¡¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¡Ê18É¼¡Ë
Âè£³°Ì¤Ï¿Íµ¤»¨»ï¡Ø¤Ê¤«¤è¤·¡Ù¤Ç1996Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Îºù¤¬¡¢¡Ö¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖºÒ¤¤¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¯¥í¥¦¥«¡¼¥É¤ò½¸¤á¤ëÆ®¤¤¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡ÖÀÄ½Õ»þÂå¤Ë°ìÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿Ì¡²è¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¤º¤Ã¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡×¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤âÌ¡²è¤âÎ¾Êý¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥Ë¥áÈÇ¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÎø°¦¡¢¥·¥¹¥³¥ó¡¢LGBT¤Ê¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤é¤òåºÎï¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ä¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï³¨¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬²Ä°¦¤¤¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤·¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÏÆÌòÃ£¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤¬Íý²ò¤Ç¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£²þ¤á¤Æ¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2°Ì¡¡²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ê19É¼¡Ë
Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤â¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤Î¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª ¼ç¿Í¸ø¤ÎËÒÌî¤Ä¤¯¤·¤¬¡¢Ì¾Ìç¹»¡¦±ÊÆÁ³Ø±à¤Ç·«¤ê¹¤²¤ëÇÈÍðËü¾æ¤Î³Ø±àÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¤¿¾¯½÷Ì¡²è¡£F4¤Î¤¤¤¸¤á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ä¤¯¤·¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë³Ø±à¤Î¥Ü¥¹ÅªÂ¸ºß¤ÎÆ»ÌÀ»û»Ê¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½÷»Ò¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÖÂôÎà¤¬¤Ä¤¯¤·¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î²ÖÂôÎà¤¬ÀÖÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¡×¤ä¡¢¡ÖÆ»ÌÀ»û¤È²ÖÂôÎà¤È¤ÎÎøÌÏÍÍ¤Ï¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î2¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢²ÖÂôÎà¡£ÆüËÜ¤Î¼Â¼ÌÈÇ¤Ç¤Ï¾®·ª½Ü¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡¡Å·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê22É¼¡Ë
Âè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1991Ç¯¤«¤é¡Ø¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤·¤¿¡ª ¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â¹»¡¦À»³Ø±à¤Î°ì´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎºãÅç¿é¤¬¡¢À¸ÅÌ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Îø¤ËÍ§¾ð¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯³Ø±àÀÄ½ÕÊª¸ì¡£ÌðÂô¤¢¤¤ÀèÀ¸¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ØÅ·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¹â¹»À¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ä¡¢¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ë¼ç¿Í¸ø¤Î¿é¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢ºîÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë³ØÀ¸À¸³è¤ËÆ´¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤Þ¤¿¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÆÉ¤á¤¿¤ê¡¢²þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
DATA
Å·»È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ã½¸±Ñ¼Ò
²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ã½¸±Ñ¼Ò
¥«¡¼¥É¥¥ã¥×¥¿¡¼¤µ¤¯¤é¡Ã¹ÖÃÌ¼Ò