¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¡×¸ÀÀâ¤Ï¸í¤ê¡ÄÄÂ¶â¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃËÀÃæ·øÁØ¤À¤±¡×¤Ç¤¢¤ë¥ï¥±
ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤Ï¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ°Ê¹ßÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤Î10Ç¯¤Ç¡¢ÈóÀµµ¬¤È¤·¤Æ´Ë¤ä¤«¤ËÆ¯¤¯¼çÉØ¤äÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÊ¿¶ÑÄÂ¶â¡×¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÂ¶âÁý²Ã¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤ÎºäËÜµ®»Ö»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£¡¡¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØÅý·×¤Ç¹Í¤¨¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÌ¤Íè ¡½¡½¹âÎð¼Ô¤¬Æ¯¤Â³¤±¤ë¹ñ¤Ø¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï½¢¶È°ÕÍß¤¬¹â¤¤¡×¡Ä¡ÈÄêÇ¯°ú¤¾å¤²¡É¤ÎËÜ²»
Åý·×¤Ë¸«¤ë¡¢¡È¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡ÖÄÂ¶â¤¬Áý²Ã¤·¤¿¿Í¡×¡É
¶áÇ¯¤ÎÄÂ¶â¤Î¿ä°Ü¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸½¾õ¤òÀµ³Î¤ËÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£ÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÝµ¶þ¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¤Íè¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë°Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â°ÀÊÌ¤ËÄÂ¶â¤ÎÊÑ²½¤òÃúÇ«¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÍ¤¹¤ëÂ°À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍÁê¤¬¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤Ï¡¢10¿Í°Ê¾å¤Î»ö¶È½ê¤Ë¶Ð¤á¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤ÎÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÇ¯Îð¶èÊ¬¤ÇÄÂ¶â¤¬½¸·×¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬2008Ç¯¡£¤½¤Î2008Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¡¦Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÄÂ¶â¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ê¡Î¿ÞÉ½1¡Ï»²¾È¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÄÂ¶â¥«¡¼¥Ö¤ÎÊÑÁ«¡Ê¾å¡§ÃËÀ¡¢²¼¡§½÷À¡Ë ½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×
¤Ê¤ª¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë·Êµ¤°²½¤ò¼õ¤±¤ÆÄÂ¶â¤¬µÞ¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤ë2008Ç¯¤È2018Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¤É¤ÎÀ¡¦Ç¯Îð¤Î¶èÊ¬¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÂ¶â¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÄÂ¶â¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£½÷À¤ÎÄÂ¶âÊÑ²½¤ò¤ß¤ë¤È¡¢45¡Á49ºÐ¤Ç10.3¡óÁý¡¢50¡Á54ºÐ¤Ç13.1¡óÁý¡¢55¡Á59ºÐ¤Ç17.7¡óÁý¡¢60¡Á64ºÐ¤Ç12.9¡óÁý¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÃæ·ø¤«¤é¹âÎð¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÁØ¤ÇÂç¤¤¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç10¡ó°Ê¾åÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½½Ê¬¤ËÄÂ¶âÁý²Ã¤Î²¸·Ã¤Ë¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¸½Âå¤Î½÷À¤¬²áµî¤Î½÷À¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ýÆþ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ñ¼Ò¤Ç¹ÈÏ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤À¡£¼Â´¶¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¾å¾º¤Î¡Ö¥ï¥±¡×
½÷À¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¿¦¾ì¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¦¶ÈÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢½÷À¤ò¤á¤°¤ë´Ä¶¤Ï¤³¤Î¿ô½½Ç¯´Ö¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¡£½÷À¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1985Ç¯¤ÎÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤ÎÀ©Äê¤Ç¤¢¤ë¡£1985Ç¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿½÷À¼Ò°÷¤Ï2020Ç¯»þÅÀ¤Ç50ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÄÂ¶â¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Âå¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Î»Ü¹Ô°Ê¹ß¡¢´ë¶È¤Ï½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë»Å»ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï½÷À¼Ò°÷¤ò°ìÈÌ¿¦¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤µ¤»¡¢ÃËÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Å»ö¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡»Ü¹Ô°Ê¹ß¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤ÈÆ±Åù¤Î»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤¬´ë¶È¤Ç¤â½ù¡¹¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸½ºß³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ìÆñ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÃËÀ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÌò³ä¤ò¡¢²ÈÄí¤Ç¤Ï½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿Ìò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Æ±À¤Âå¤Î½÷À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î½÷À¤ÏÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¤Î½÷À³èÌö¤ÎÆ°¤¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»Å»ö¤Ë½ÏÎý¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëºÇ¤â³Î¤«¤ÊÊýÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÅØÎÏ¤ÎÀµÅö¤ÊÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¡¢ÄÂ¶â¾å¾º¤È¤¤¤¦²Ì¼Â¤ò½÷À¤Ï³Î¤«¤ËÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ãæ·øÃËÀ¤ÎÈæ³ÓÍ¥°Ì¤¬¾Ã¼º
ÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï½÷À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤¯2008Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢20¡Á24ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï5.7¡óÁý¡¢Æ±Ç¯Îð¤Î½÷À¤Ï8.3¡óÁý¤È¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âÄÂ¶â¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶áÇ¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤äÉÔ¿Íµ¤¿¦¼ï¤òÃæ¿´¤Ë¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÇ¤µë¤ò°ú¤¾å¤²¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½ÕÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¸ü¤á¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤´ë¶È¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÄÂ¶â¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÍ£°ìÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃËÀÃæ·øÁØ¡×
ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¤ä¹â¹»Â´¤Î¿·µ¬½¢¶È¼Ô¤Î½éÇ¤µë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½éÇ¤µë¤Ï2013Ç¯¤ò¶¤Ë°ìËÜÄ´»Ò¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÂç³ØÂ´¶È¼Ô¡¢¹â¹»Â´¶È¼Ô¤Î½éÇ¤µë ½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×
¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÄÂ¶âÁý²Ã¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÄÂ¶â¤Ï¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¼ûµë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤ë¡£ÆÃÄê¤ÎÂ°À¤ä¿¦¤Ë¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÁÈ¿¥¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏ°Ê¾å¤ÎÂÔ¶ø¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
ÄÂ¶â¤ÎÁý²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹âÎðÁØ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÍ£°ìÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀÃæ·øÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£40¡Á44ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬6.8¡ó¸º¡¢45¡Á49ºÐ¤¬4.1¡ó¸º¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¡¦Ç¯ÂåÁØ¤Ç¸®ÊÂ¤ßÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÃËÀÃæ·øÁØ¤À¤±¤¬ÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÎÄãÌÂ¤¹¤ëÄÂ¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÃËÀÃæ·øÁØ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£À¤¤ÎÃæ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÃËÀ¤ÎÄÂ¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÄÂ¶â¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ò¤³¤È¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢Ãæ·øÃËÀ¤Ï°ì²È¤ÎÀ¸·×¤òÃ´¤¦Âç¹õÃì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÍø±×¤ä¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÃ´¤¦¼çÀïÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£½÷À³èÌö¤Î¿ä¿Ê¤ä¹âÎð¼Ô¤Î³èÍÑ¡¢¼ã¼ê¤ÎÅÐÍÑ¤Ê¤É¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÏÆÌò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃËÀÃæ·øÁØ¤À¤±¤¬ÄÂ¶â¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
ÄÂ¶âÄã²¼¤ò¼Ò²ñ¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤ÎÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÀº¹¤Ë¤è¤ëÈæ³ÓÍ¥°Ì¤¬¾Ã¼º¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
½÷À¤¬³èÌö¤·»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤ÎÍ¥Îô¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÃæ·øÃËÀ¤ËÆÈÀêÅª¤Ë¼ÒÆâ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿±¿ÍÑ¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤¿°ìÉô¤ÎÃËÀ¤Ï¤½¤Î¶¥Áè¤ËÉé¤±¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î½ÅÍ×¤ÊÃÏ°Ì¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ·øÃËÀ¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤µ¡Ç½¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£½÷À³èÌö¤È¤¤¤¦¸½ÂåÆüËÜ¤Ç¿Ê¤ó¤À¹½Â¤ÊÑ²½¤¬¡¢ÄÂ¶â¤Î¹½Â¤¤Ë¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¼º¤ï¤ì¤¿¿ô½½Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¿¿¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÏÃæ·øÃËÀ¤ÎÈæ³ÓÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºäËÜ µ®»Ö
¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¸¦µæ½ê¡¡¸¦µæ°÷