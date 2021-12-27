12µåÃÄ¡ÈºÇÂ®Åê¼ê¡É¤ÏÃ¯¡©¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ç¸«¤ë¹äÏÓ¥é¥ó¥¥ó¥°
µð¿Í¥Ó¥¨¥¤¥é¡¢ºå¿À¥¹¥¢¥ì¥¹¤é³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀé²ì
¡¡¸«¤ë¤â¤Î¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¹äÂ®µå¡£¶áÇ¯¤Ï160¥¥íÄ¶¤¨¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬Â®¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï°ìÂÎÃ¯¤«¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î»ØÉ¸¤Ê¤É¤ÇÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç20¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨12µåÃÄ¤ÇºÇ¤âÊ¿¶ÑµåÂ®¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µð¿Í¤Î¥Á¥¢¥´¡¦¥Ó¥¨¥¤¥éÅê¼ê¤Èºå¿À¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¡£¤È¤â¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï157.0¥¥í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨56»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ0¾¡3ÇÔ19¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¥Ó¥¨¥¤¥é¤È62»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ42¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¤É¤Á¤é¤âºÇÂ®160¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤â140¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ë¼¡¤°3°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹Åç¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥³¥ë¥Ë¥¨¥ëÅê¼ê¤Ç155.3¥¥í¡£º£µ¨¡¢1·³¤Ç½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È50»î¹ç¤ËÅê¤²¤Æ1¾¡2ÇÔ10¥Û¡¼¥ë¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¿·À±¤À¡£4°Ì¤ÏÀ¾Éð¤Î¥ê¡¼¥É¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ç154.3¥¥í¡£¾å°Ì4¿Í¤Ï³°¹ñ¿Í¤Îµß±çÅê¼ê¤¬Àê¤á¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï154.1¥¥í¤ÈÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£¾å°Ì10¿Í¤Î¤¦¤Á¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤¬9¿Í¤âÆþ¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢Àé²ì¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£Àé²ì¤Ë¼¡¤°¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¹ÃÈåÌî±ûÅê¼ê¤Ç¡¢153.9¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬152.6¥¥í¤Ç12°Ì¥¿¥¤¡£ÊÂ¤Ö¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¤ÎÈóËÞ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Åê¼ê4´§¤Ëµ±¤¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÏÊ¿¶Ñ152.1¥¥í¤Ç16°Ì¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤ÏÀé²ì¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯¤Ë¼¡¤°3ÈÖÌÜ¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ê¿¶ÑµåÂ®¤¬ºÇ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾Éð¤ÎçÐºÂ³¤¿ÍÅê¼ê¤Ç128.2¥¥í¡£¼¡¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê129.0¥¥í¡Ë¤È¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤ÎÅê¼ê¤¬Â³¤¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê132.7¥¥í¡Ë¡¢¹Åç¤ÎÌîÂ¼Í´ÊåÅê¼ê¡Ê135.7¥¥í¡Ë¡¢ºå¿À¤Î½©»³ÂóÌ¦Åê¼ê¡Ê137.2¥¥í¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë