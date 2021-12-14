ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡¡´ã²Ê¼£ÎÅ¤Î¿·¾ï¼±¤ÈÈó¾ï¼±¡¡Àö´ã¤Ë»È¤¦¤Ê¤é¿åÆ»¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÖ°Â¤¤ÌÜÌô¤ò¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¤È¡ª¡¡³«¤±¤¿¤é£±¥«·î°ÊÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ë
¤¤¤Þ¤³¤¦¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍ¼´©¥Õ¥¸¡×¡£µ»ö¤ÎÊ¸»ú°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¡¢¶ìÏ«¤Ê¤¯ÄÉ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÏ·²½¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÌÜ¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÀ¤´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬ÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£½µ¤Ï£µ²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶ÌÀÐº®¸ò¤Î¾ðÊó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤È²ø¤·¤¤¾ðÊó¤òÁª¤êÊ¬¤±¤ëàÀµ¤·¤¤ÌÜá¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î´ã²Ê¼£ÎÅ¤Î¿·¾ï¼±¤ÈÈó¾ï¼±¤ò¡¢ÆóËÜ¾¾´ã²ÊÉÂ±¡¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡ËÉû±¡Ä¹¡¢Ê¿¾¾Îà°å»Õ¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
Âè£±²ó¤Ï¡¢¡ÖÀö´ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡£
¡þ
¸½ºß¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ç¿å±Ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥ë¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¿åÆ»¤ÇÌÜ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ë¤Ï¾å¤Ë¸þ¤¤¤ÆÆó¸Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÌÜ¤òÀö¤¦ÀìÍÑ¤Î¿åÆ»¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÌÜ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ç¤â¤¤¤Þ¡¢¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Î¿åÆ»¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø¹»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢¤¢¤Î¿åÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤è¤«¤ì¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿åÆ»¿å¤Ç¤ÎÀö´ã¤Ï¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÆ»¿å¤ÇÌÜ¤òÀö¤¦¤È¡¢¿åÆ»¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±öÁÇ¤ÇÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤¬½ý¤Ä¤¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼ÀÎ¤Ï¿åÆ»¿å¤ÇÌÜ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÎÞ¡×¤Ï¡Ö¿å¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¦µæ¤ÇÎÞ¤Ë¤Ï»éÊ¬¤ä¡¢¥à¥Á¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÜ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ®Ê¬¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÆ»¿å¤ÇÌÜ¤òÀö¤¦¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÀ®Ê¬¤Þ¤Ç¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤Ë¥´¥ß¤äÌôÉÊ¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡Ö¶ÛµÞ»þ¡×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¿åÆ»¿å¤Ç¤ÎÀö´ã¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀºö¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀö¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÌÜÌô¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£°Â¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÜ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÍ¸úÀ®Ê¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¹â³Û¾¦ÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËàÌÜ°Ü¤êá¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÆÃÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÈÖ°Â¤¤ÌÜÌô¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
»ÔÈÎ¤ÎÌÜÌô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤ËÂçº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Çã¤Ã¤¿ÌÜÌô¤ò¸åÀ¸Âç»ö¤Ë»È¤¤Â³¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡½¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥×¤ò³«¤±¤¿¤éÄ¹¤¯¤Æ¤â£±¥«·î°ÊÆâ¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¡£»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ðí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤»¤ºÇÑ´þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£±¥«·î¤ÇÌÜÌô¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ë¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö¥¸¥ã¥Ö¥¸¥ã¥Ö¡×¤È»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Á¥Ó¥Á¥Ó¡×¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤Ï¾¯¤·Í¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â³Û¤ÊÌÜÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°Â¤¤ÌÜÌô¡×¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°Â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¿åÆ»¿å¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹â³Û¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿åÆ»¿å¤è¤ê¤è¤Û¤ÉÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤¡ÖÌô¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ç´ã²Ê¤«¤é½èÊý¤µ¤ì¤¿ÌÜÌô¤Ï¡¢Å¬Àµ»ÈÍÑ¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡¡Ê¹½À®¡¦Ä¹ÅÄ¾¼Æó¡Ë