ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ö£Á£Ë£ÂÇ¥¿±¡×È¯¸À¤ÇÂç±ê¾å¡¡À¸¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¼º¸À¤ÎÈ¿¾Ê
¡¡²áµî¤Î±ê¾å¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê£¸£°¡Ë¤¬¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤ÇÌÔÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤ÏÀè·î£³£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀõÁð¥¥Ã¥É¡×¿åÆ»¶¶Çî»Î¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½ªÈ×¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤È¤Îà¶¦±é£Î£ÇÀâá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¡£º£¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿åÆ»¶¶¤¬¡ÖÇ¯Îð¤Î¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤Ï¤Í¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë¼ã¡¹¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¡¢£Á£Ë£Â¤Î£±¿Í¤ä£²¿Í¤ÏÇ¥¿±¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¹ë¸ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£ÆÁ¸÷¤È¸À¤¨¤Ð¡¢£Á£Ë£ÂÁªÈ´ÁíÁªµó¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¼ºË¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±ê¾å¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢£¸Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ°²è¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¤ò´Þ¤á¤¿¤ä¤ê¼è¤êÉôÊ¬¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÆÁ¸÷¤µ¤ó¤Ï¿¿´é¤ÇÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¸ÞÎØÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ²ñÄ¹¤Î¿¹´îÏ¯»á¤äÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ¥ËÜ·®»á¤¬à½÷ÀÊÎ»ëÈ¯¸Àá¤Ç¼Ç¤¤ä¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¹½¿Þ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡ÖÇ¥¿±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¿¹»á¤äÄ¥ËÜ»á¤é¤ÎÈ¯¸À¤è¤ê¤â¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÂçÈ¾¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£¸·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Çà±ê¾åá¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆÁ¸÷¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£µ£°¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿ÜºêÍ¥°áÁª¼ê¤Ë¡Ö·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤äÀ¸¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¡¢à½÷À¤Ï·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°á¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¡Ö¼º¸À¼í¤ê¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤â¤¢¤ë¤¬¡ÖÇ¥¿±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£