²»´îÂ¿½ÙµÄ°÷¤¬À¸ÊýµÄ°÷¤Î¡ÈÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÉÈ¯¸À¤òÈãÈ½¡ÖÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Û¤ÉºÇÄã¡×
¡¡»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀ¸Êý¹¬É×½°µÄ±¡µÄ°÷¡ÊÈæÎã¶èÂåÉ½Æî´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤ÈÀ¸Êý»á¤Ï¡¢£¹·î£²£³Æü¤ËÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²ñ¹ç¤Ç¡ÖÆüËÜ¤«¤éÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Èï³²¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖµÒ´ÑÅª¾ðÀª¤«¤é¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éµ¢¤¹¡£µ¢¤µ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë²»´îÂ¿»á¤Ï¡ÖÅÇ¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Û¤ÉºÇÄã¤ÎÈ¯¸À¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸ø¼°¸«²ò¤È¤Ï»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈæÎãÁª½ÐµÄ°÷¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅÞ¤âÀâÌÀ¤òÁáµÞ¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤Ï¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Îµß½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡ÙÇÃ×Èï³²¼Ô²ÈÂ²²ñ¤È¡Öµß¤¦²ñ¡×¤Ï£±£±Æü¡¢À¸Êý¤ËÂÐ¤·¡¢È¯¸À¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤È¼Õºá¤òµá¤á¤ë¹³µÄÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£