¾¾Åç¥È¥â»Ò¡¡100ºÐ¤ÎÊì¤¬»àµî¡¡¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡£¤º¤¤¤Ö¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾Åç¥È¥â»Ò¡Ê76¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Êì¤¬10·î4Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£100ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Êì¤¬95ºÐ¤Î»þ¤Ë¡Ö¥ì¥Ó¡¼¾®ÂÎ·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì°ÊÍè¼«Âð¤Ç²ð¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö100ºÐ¤ÎÊì¤¬10·î4Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«6»þÈ¾¡¢´é¤ò¿¨¤Ã¤¿¤éÎä¤¿¤¯¤Æ¡Ä¥Þ¥Þ¡ª¥Þ¥Þ¡ª¤È²¿ÅÙ¤â¶«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¡Ø¥¦¥ë¥µ¥¤¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¡£Ì®¤â¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤É¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°¤ÎÈÕ¡¢Êì¤ÏÌÜ¤ò¥Ñ¥Ã¥Á¥ê³«¤±¤Æ¤Ä¤Ö¤í¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¶Ì¤Ë²¿¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥Þ¥Þ¡¢ÄË¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¶ì¤·¤¤¤Î¡©¡ÙÆ¬¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÉÝ¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¥¦¥ó¡Ù¤È¡¢¥³¥Ã¥¯¥ê¡£²ð¸îÍÑ¥Ù¥Ã¥É¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»à¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¡©¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Êì¤¬»ä¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Êú¤¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÕÃæ¡Ä¡Ä¤½¤Î»þ¤Ï¤È¤Æ¤âÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤íÊì¤ÎÂÎ¤Ë¤Ï°ÛÊÑ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÓ¾õá×¿¾¤Ç¹âÇ®¤òÈ¯¤·¡¢¤À¤¤¤ÖÂÎ¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³±¤¬·ã¤·¤¯áâ¤¬¤«¤é¤à¡£´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢µÛ°ú´ï¤ÇÉ¡¤È¹¢¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÆþ¤ì¡¢áâ¤ò¼è¤ê¡¢¤«¤Ê¤êÄË¤¤ÍÍ»Ò¡£¥¢¡¼¥¢¡¼¤ÈÒñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä°¥ÁÛ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Þ¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤è¡£¤º¤¤¤Ö¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£¡¢Êì¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËÆ¬¤òåºÎï¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ä¤¬Êì¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¥Ð¥«¤Î»ä¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¤Þ¤ÇÊì¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤ÇÎä¤¿¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤ÏÀø¤ê¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¤·¤¿¡£