¡ÚÅìµþ¸ÞÎØ¡¦Ìîµå¡Û´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆüÄø¤¬»¦¿ÍÅª¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤È ¡ÈÆñÊÊ¡É
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é²Ð¼ï¤¬¤¯¤º¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£´Æü¤Î½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É£ÁÁÈ£±°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢£ÂÁÈ£±°Ì¤ÎÊÆ¹ñ¤Ë¤â£²Æü¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤È¾è¤ê¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï£ÂÁÈ£²°Ì¤Ç¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¡ÖÃæ±ûÆüÊó¡×¤Ê¤É¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢£Ë£Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤Î½ªÎ»¸å¤«¤é¡ÖÌó£±£³»þ´ÖµÙ¤ó¤À¤À¤±¡×¤ÇÆ±¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡Ö»¦¿ÍÅª¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç²ñÆüÄø¤È±¿±ÄÊýË¡¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÏÀÄ´¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¹ñ¤¬£¶¤«¹ñ¤È¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÊý¼°¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊÑÂ§ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿°ìÉô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¡ÖÆüËÜ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¡ÖÀïÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¡Ø°ÂÁ´ÁõÃÖ¡Ù¤ËºîÍÑ¡×¤Èµ»ö¡¢¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ÇÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Ê¤é´Ú¹ñ¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°£Ò¤ò£±°ÌÄÌ²á¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¡£¸·¤·¤¤ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÞÎØ³«»ÏÁ°¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬ÍÍø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡£