夏にぴったりの爽やかレモンスイーツ5選

この季節、さっぱりとしたデザートにぴったりのレモンスイーツ。今回はレモンパイからレモンミルフィユまで、5種類のレモンスイーツをご紹介。

爽やかレモンでさっぱりスイーツ

爽やかスイーツの代表と言えば、黄色が眩しい「レモン」。暑い季節でも、ほのかな酸味とレモンの香りでさっぱりと食べられるスイーツだ。今回はレモンパイからレモンミルフィユまで、5種類のレモンスイーツをご紹介。

1. レモンパイ|レモンパイ

レモン色がかわいい 出典:ますら王さん

レモン色のかわいい建物が印象的な、老舗洋菓子店「レモンパイ」。東京・浅草にほど近い田原町駅から徒歩1分のところにある。もちろんお店のウリは、店名にもなっている「レモンパイ」。毎日焼き上げているレモンパイを目当てに、平日でも行列ができるほどだ。

「レモンパイ1/6」300円 出典:サロンちゃんさん

サクサクのパイとレモンクリームの上にはたっぷりのメレンゲがのっていて、フワフワ食感。レモンクリームの爽やかな酸味もしっかりと感じられる。

出典:RIGURAHIさん

レモンパイは1/4サイズやハーフ、ホールでの販売もあり、電話予約も可能なので、確実に購入したいという場合は事前に連絡を。

看板もレトロ 出典:ひるぱいんさん

レモンパイ以外にもチョコレートケーキなどが人気で、地元で愛される洋菓子店だ。

2. アディクト オ シュクル|レモンタルト

出典:hirok190934さん

<店舗情報>◆レモンパイ住所 : 東京都台東区寿2-4-6TEL : 03-3845-0581

目黒・都立大学駅から徒歩5分ほどのところにある「アディクト オ シュクル」は「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に3年連続選出という実力派のお店。

「タルト オ シトロン シトロンヴェール」561円 出典:.○*○.Hacchi.○*○.さん

同店のレモンタルトに使用されているレモンクリームは、淡路島産レモンを皮ごとすりおろし、果汁と一緒に加えているため、爽やかな酸味とジューシー感たっぷり。隠し味となっているのが淡路島産のライムで、こちらも皮ごとすりおろして果汁と一緒にレモンクリームに加えている。 出典:えもやん★スイーツハンターさん

ひと口でレモンの爽快感が口いっぱいに広がるタルト。薄めのタルト生地とレモンクリームが絶妙な一品だ。

<店舗情報>

◆アディクト オ シュクル

住所 : 東京都目黒区八雲1-10-6

TEL : 03-6421-1049

受賞・選出歴 :





3. パティスリー1904 ディズヌフソンキャトル|レモンケーキ

出典:purin-candyさん

東京・目黒区にある「パティスリー1904」。ポップなレモンケーキが売られているようなイメージとは掛け離れた、シックで上品な外観だ。 「しまなみレモンケーキ」230円 出典:白雪姫さん

某有名雑誌のおやつ特集で表紙を飾っていた「しまなみレモンケーキ」230円。どこか懐かしさを感じる、レトロでポップなパッケージが贈り物にも大人気。 包みから出した状態 出典:えもやん★スイーツハンターさん

しまなみレモン果汁たっぷりの、しっとりふわふわ生地をレモンチョコレートでコーティング。中のスポンジは柔らかく、ふわふわとした軽い食感。表面にコーティングされたチョコレートは、レモンの甘酸っぱさが感じられる。手のひらサイズでおやつにぴったり。 レモンにこだわったケーキ 出典:lua brancaさん

しまなみレモンケーキには、しまなみ産の天然にこだわったレモンを使用している。レモンケーキは、お取り寄せでも話題の人気商品。

<店舗情報>

◆パティスリー1904

住所 : 東京都目黒区東山2-5-8 Kaaba東山 1F

TEL : 03-3792-1904



4. ルルメリー|レモンサブレ

写真:お店から

ルルメリーとは、ゆったり流れる縷々(るる)とした時間を、スイーツとともに過ごしてもらいたいという思いで、メリーチョコレートから誕生したブランド。 パッケージがかわいい! 写真:お店から

春から販売を開始した「レモンサブレ」は、口に入れた瞬間に瀬戸内レモンの酸味が広がる爽やかな味わいのサブレ。バターの風味とフランス産ロレーヌ岩塩の塩味がレモンの風味を引き立てている。ブルーの格子のデザインの上に、かわいらしい花を描いた印象的なパッケージもポイント。 「レモンサブレ」3枚入378円 写真:食べログマガジン編集部

かわいいパッケージで、手土産にもおすすめの商品。レモンサブレは3枚入りから30枚入りまで取り揃えている。3枚入378円、10枚入1,080円、20枚入2,160円、30枚入3,240円。 「レモンサブレ」30枚入3,240円 写真:お店から

メリーチョコレートの店舗横に併設している東京世田谷区・玉川高島屋店をはじめ、メリーオンラインショップからもお取り寄せが可能。

<店舗情報>

◆メリーチョコレート 玉川タカシマヤ

住所 : 東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋 B1F

TEL : 03-3709-3111



5. フランセ|レモンミルフィユ

出典:Timmy1972さん

駅やデパートにも多数出店している人気の「フランセ」。東京・表参道の本店には、販売スペースのほかにカフェスペースもあり、生菓子の「フランセパニエ」648円を提供している。 出典:えもやん★スイーツハンターさん

フランセの看板商品と言えば「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」4つのミルフィユを詰め合わせた「果実をたのしむミルフィユ」12個入1,620円。 ミルフィユ「れもん」 出典:えもやん★スイーツハンターさん

詰め合わせにも入っている定番商品の「れもん」8個入1,188円は、爽やかな香りと酸味の広がるレモンクリームをパイでサンドし、それをレモン味のチョコレートで包んでいる。クリームに加えたレモンピールがアクセントとして、レモンの香りを引き立てる。 出典:ピンクサファイア♪さん

同店のミルフィユは、パイの層の数、果実の食感、木の実の香りなど、ひとつひとつにこだわり追求した商品。そして、パッケージのかわいさも話題に! 贈られたらうれしくなるような、そんなパッケージだ。

<店舗情報>

◆フランセ 表参道本店

住所 : 東京都港区南青山5-6-3 メーゾンブランシュ2 2F

TEL : 03-6427-2240



※価格はすべて税込です。

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 夏にぴったりの爽やかレモンスイーツ5選 first appeared on 食べログマガジン.