¸¶ºî¼Ô¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÄç»Ò¡×¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¡¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¤È¥Û¥é¡¼ÈÖÁÈ
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Îµð¾¢¡¢¾®Àâ²È¡¦ÎëÌÚ¸÷»Ê»á¡Ê£¶£´¡Ë¤Èà»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Íá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Û¥é¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÎëÌÚ¸÷»Ê¡ß¾¾¸¶¥¿¥Ë¥·¡¡¶²ÉÝÌë¹Ô¡×¡Ê£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¡Ë¤¬£¸·î£¸Æü¡ÊÆüÍËÌë£±£±»þ¡Á¡Ë¤«¤é£´½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö¥ê¥ó¥°¡×¡ÖÄç»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦ÎëÌÚ»á¤È¡¢ºòÇ¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¡¢¾¾¸¶¤Îà¥Û¥é¡¼¥³¥é¥Üá¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï£²¿Í¤¬¡ÖÆæ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤«¤é¡¢¶²ÉÝ¤Ê»ö¾Ý¤òÆÈ¼«¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉ³²ò¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂè£±²ø¡Ö¿´Îî¡×¡¢Âè£²²ø¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¡×¡¢Âè£³²ø¡Ö¿ÍÉÝ¡×¡¢Âè£´²ø¡Ö¶²ÉÝ¤Îà¶³¦Àþá¡×¤È¥Û¥é¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÎëÌÚ»á¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÄç»Ò¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤òÄ´ºº¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÄç»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æà郄¶¶Äç»Ò¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¡ÊÄ¶Ç½ÎÏ¼Â¸³¤Î¡ËÈï¸³¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿á¤È¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤«¤é¤È¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëº£Æü½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¼Ô¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤à¥Û¥é¡¼¤Ê¸½¾Ýá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾¾¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï»ë³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ËÉÝ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤¬»Ä¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¶²ÉÝ±ÇÁü¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¶²¤¤ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿´Îî¥ª¥«¥ë¥ÈÈÖÁÈ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Û¥é¡¼¡¢¥ª¥«¥ë¥È¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£