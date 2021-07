『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キム、コメディドラマに出演

犯罪捜査ドラマ『HAWAII FIVE-0』のチン・ホー・ケリー役で人気を博し、『LOST』などでも知られるダニエル・デイ・キムらが、アンソロジーシリーズとなる米FXのコメディ『The Premise(原題)』に出演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『The Premise』は笑いとユーモアを使い、前例のない現代における最大の問題に取り組む新シリーズ。コメディと劇的なパフォーマンスを組み合わせ、新時代のために新しいトーンを生み出す作品だと紹介されている。

この度、ダニエルに加えて出演が決定したのは、Netflixのコメディドラマ『ザ・ポリティシャン』に主演しているベン・プラットや音楽コメディドラマ『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル』のローラ・カーク他、ソコ(『ザ・ダンサー』)、トレイシー・エリス・ロス(『ネクスト・ドリーム/ふたりで叶える夢』)、ジャーメイン・ファウラー(『星の王子ニューヨークへ行く2』)、アヨ・エディバリー(『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』)、エリック・ラング(『ナルコス』)。

I am so excited to announce the premiere of my long awaited comedy anthology series. (long awaited by me)

B.J. Novak Presents: The Premise