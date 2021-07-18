今売れてるスマートフォンTOP10、「Xperia 10 III」が初TOP3入り、「Xperia 1 III」も好調 2021/7/18
「BCNランキング」2021年7月5日から11日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年7月5日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーモバイルコミュニケーションズ「Xperia 10 III」が3位に浮上。先週5位から2ランクアップして発売以来初のTOP3入りを果たした。また、6位には7月9日発売の新機種「Xperia 1 III」がランクイン。Xperia2機種が同時にTOP10入りした。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 Xperia 10 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 Mi 11 Lite 5G（Xiaomi）
5位 iPhone 12 Pro（アップル）
6位 Xperia 1 III（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
7位 AQUOS sense5G（シャープ）
8位 AQUOS sense3 basic（シャープ）
9位 iPhone 12 mini（アップル）
10位 AQUOS sense4 lite SH-RM15（シャープ）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。