HIS Mobileが格安ステップ・SMSデータステップ・データステップを発表!

HIS Mobileは28日、同社がNTTドコモから回線を借り入れて仮想移動体通信事業者(MVNO)として提供している携帯電話サービス「HISモバイル」( https://his-mobile.com/ )において新料金プラン「格安ステップ」および「SMSデータステップ」、「データステップ」を発表しています。2021年6月28日(月)13時より申込&提供を開始しています。

新料金プランでは格安ステップが音声通話およびSMS、データ通信、SMSデータステップがSMSおよびデータ通信、データステップがデータ通信に対応し、それぞれ月間高速データ通信容量1GBで月額590円、月額520円、月額490円利用できます(金額はすべて税込)。なお、各料金プランともに初期費用として事務手数料3,300円がかかります。

また月間高速データ通信容量は1GB以外にも3GB・5GB・7GB・10GBが用意され、格安ステップでは音声通話が専用電話アプリは不要で通話料11円/30円となっており、さらに「5分かけ放題オプション」(月額700円)も用意されています。その他、各プランともに超過後は最大128Kbpsに制限されますが、データ追加が1GB当たり275円で最大100GBまでチャージできます。

【HIS Mobileの新料金プランにおける月額利用料】 月間高速

データ

通信容量 料金プラン 格安

ステップ SMSデータ

ステップ データ

ステップ 1GB 590円 520円 490円 3GB 790円※ 750円※ 620円※ 5GB 1,190円※ 1,150円※ 1,020円※ 7GB 1,490円※ 1,450円※ 1,320円※ 10GB 1,790円※ 1,750円※ 1,620円※

※ 予め月間高速データ通信容量を月初めに設定することで適用される「ずーっと割引」時

HIS Mobileではテレワーク定着化などといったライフスタイルの変化を受けて、新料金プランの格安ステップなどは各自の嗜好に合わせてデータ容量を細分化させ、特に需要の多い5分電話かけ放題オプションやデータチャージ等を追加可能にしました。

また月20GBや使い放題などの中〜大容量プランに注目が集まっていますが、格安SIM利用者の約70%が3GB未満というデータが示す通り、無駄が出ている人も多いの考えられ、格安ステップなどの新料金プランではデータ利用量の少ないライトな利用者向けに無駄のない納得感のある料金の提供をめざしたとのこと。

さらに同社では2021年7月5日(月)12時にオンラインショッピングサイトを刷新し、リニューアルを記念したオープニングセールを開催します。オープンニングセールでは100万契約以上の通信事業者による端末割引は上限が2万円までと定められていますが、法令対象外となるHISモバイルでは、月額SIM同時契約で3万円引きとなる端末を特別に用意したということです。

その他にも電力会社と携帯会社をHISに乗り換えるだけで年間使用額を抑えることができ、今なら2021年8月31日(火)までに新規契約した場合に電気の基本料金および電話の基本代金が無料になるおトクなキャンペーンがスタートし、特典は以下の2つのうちのどちらかから選べるとしています。

(1)電気と電話両方申込:電気基本料金6カ月分無料+電話基本代金1カ月無料

(2)電気のみの申込:電気基本料金3カ月分無料

記事執筆:memn0ck

