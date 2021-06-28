Å·µ¤ÄË¤Ï¡ÈÄãµ¤°µ¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±«¤ÎÆü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤òÀìÌç²È¤¬Å°Äì²òÀâ
¡ÖÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÍ«¤¦¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼ªÌÄ¤ê¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤á¤Þ¤¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ä
±«¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿É¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Å·µ¤ÄË¥É¥¯¥¿¡¼¡¦°å³ØÇî»Î¤Îº´Æ£½ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÅ·µ¤ÄË¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤ÄË¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÍ½ËÉ¤ÈÂÐ½èË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄãµ¤°µÉÔÄ´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä12¤Î½¬´·¡Ù¤«¤é¡¢Å·µ¤ÄË¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÄ´´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·µ¤ÄË¡×¤Î¾É¾õ¤ÏÀéº¹ËüÊÌ
½ÐÅµ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄãµ¤°µÉÔÄ´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä12¤Î½¬´·
±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡¢ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤¯¤È¸ª¤³¤ê¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿Å·µ¤¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¾É¾õ¤ò¡ÖÅ·µ¤ÄË¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¸¦µæ¤ä¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·µ¤ÄË¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¾É¾õ¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
"¡¦Æ¬ÄË
¡¦¤á¤Þ¤¤
¡¦¼óÄË¡¦¸ª¤³¤ê
¡¦¼ª¤Î¥È¥é¥Ö¥ë
¡¦µ¤´É»Ù¤¼¤ó¤½¤¯
¡¦¸Å½ý
¡¦¿´¤ÎÉÔÄ´"½ÐÅµ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄãµ¤°µÉÔÄ´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä12¤Î½¬´·
Å·µ¤ÄË¤È°ì¸ý¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÅ·µ¤ÄË¤Ï¡¢¡ÖÉÂµ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÂÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£
Å·µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÉÂµ¤¤¬¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å·µ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¾É¾õ¤¬°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤ê°²½¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÒÆ¬ÄË»ý¤Á¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¸ª¤³¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ï¡¢¸ª¤³¤ê¤Î¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ïµ¤°µ¤Î¡ÖÄã¤µ¡×¤è¤ê¡ÖÊÑ²½¡×
¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·µ¤ÄË¤Ï¡ÖÄãµ¤°µ¤À¤«¤é¡×ÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤°µ¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤âÄãµ¤°µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¶õµ¤¤è¤ê¤âµ¤°µ¤¬Äã¤¤¤È¤³¤í¡×¡¢¹âµ¤°µ¤Ï¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤è¤ê¤âµ¤°µ¤¬¹â¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë°Ê²¼¤¬Äãµ¤°µ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÄêµÁ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬Å·µ¤ÄË¤òÄ¹Ç¯¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Å·µ¤ÄË¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Ï¡¢¡ÖÆâ¼ª¡×¡Ê¼ª¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëµ¤°µ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡Ë¡£
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤Î²áÉÒÀ¡×¡ÊÆâ¼ª¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Î»É·ã¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤¬¡¢¡Ö¼«Î§¿À·Ð¡×¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄãµ¤°µÉÔÄ´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä12¤Î½¬´·
»ä¤Ï¡¢Æâ¼ª¤Ë¤¢¤ëµ¤°µ¤ò´¶¤¸¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¼«ÂÎ¤Î´¶¼õÀ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÇ¾¤Î²áÉÒÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Å·µ¤ÄË¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢3ÇÜ¤°¤é¤¤Æâ¼ª¤Î´¶³Ð¤¬ÉÒ´¶¤À¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉÒ´¶¤ÊÂÎ¼Á¤Î¿Í¤Ï¡¢µ¤°µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤¬Èè¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤¬·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æµ¤°µ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ç¾¤Ë»É·ã¤¬¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÇ¾¤¬²áÉÒÀ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÏÄË¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÄË¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¡¢Ç¾²áÉÒ¾É¸õ·²¡Ê¤Î¤¦¤«¤Ó¤ó¤·¤ç¤¦¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¾¤Î²áÉÒÀ¤Ë¤è¤êÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Ë»ØÎá¤òÁ÷¤ê¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æ¬ÄË¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄãµ¤°µÉÔÄ´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä12¤Î½¬´·
¡ÖÅ·µ¤ÄË¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡ µ¤¸õÊÑÆ°
»ä¤¬Å·µ¤ÄË¡¦µ¤¾ÝÄË³°Íè¤ò³«Àß¤·¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·µ¤ÄË¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î1¤Ä¤¬µ¤¸õÊÑÆ°¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤ÎÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â²Æ¤Ï40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ëÆü¤¬µ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç®ÂÓÃÏÊý¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¥ê¥é¹ë±«¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¡¢½Õ¤ä½©¤Ê¤É¡¢½ë¤µ¤È´¨¤µ¤Î²áÅÏ´ü¤È¤Ê¤ëµ¤¸õ¤Î¤è¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï9·î¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¿¿²ÆÆü¤¬Â³¤¯¤³¤È¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤êÅß¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½ë¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¸õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞ·ã¤Êµ¤²¹ÊÑ²½¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ë¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅ·µ¤ÄË¡×¤ËÇº¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¢ ¼«Î§¿À·Ð¤¬¥µ¥Ü¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢Å·µ¤ÄË¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÎäÃÈË¼´°È÷¤Î´Ä¶¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ¤ËËÜÍèÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ²¹Ä´Àá¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂÎ²¹Ä´Àáµ¡Ç½¤Ë¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï²Æ¤Î½ë¤¤¤È¤¤Ï¡¢´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÇ®¤òÈ¯»¶¤·¡¢ÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÅß¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÇ®¤òÂÎÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¤Ï¡¢´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²÷Å¬¤Ê¤Û¤¦¤Ø¤È¾õÂÖ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿²÷Å¬¤ÊÉô²°¤ÇÆ±¤¸´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³°½Ð¤¹¤ë²ó¿ô¤¬¸º¤ê¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸³è¤Ï¡¢¼«Î§¿À·Ð¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬¾¯¤·¥µ¥Ü¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Êµ¤°µÊÑ²½¤ä²¹ÅÙÊÑ²½¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯½±¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å·µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤ÎÉÔÄ´¡¢¡ÖÅ·µ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤...¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÒÆ¬ÄË¤ÎÊý¤Ï8%¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏÅ·µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÛÄ¥·¿¤ÎÆ¬ÄË¤ÎÊý¤Ï¡¢ÊÒÆ¬ÄË¤è¤ê¤â¿Í¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÆ¬ÄË¤âÈ¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤¬¡¢Å·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¤È¤¤ËÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¸¶°ø¤Ç²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤À¤ê¡¢ÃÙ¹ï¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Ö¥»¥ó¥Æ¥£¥º¥à¡×¤ä¡¢½Ð¼Ò¤ò¤·¤Æ¤âÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£¥º¥à¡×¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÏ«Ì³´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢À¸»ºÀ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î³°Íè¤Ë¤â¡¢ÉÔÄ´¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤¿Êý¤äÄ¹´üµÙ¿¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½ÅÅÙ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢²æËý¤Ç¤¤ë¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÌ±¡¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÁÈ¿¥¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÅ·µ¤ÄË¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¤ÇÇº¤Þ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤¬Âç¤¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿ÈÆ°¤¤¬¤È¤ì¤º¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÎ¯¤á¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Æ¬¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤Ï¡¢¡ÖÅ·µ¤¤Î¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤...¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¤°µ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤Êý¤ÎÉ¬ÆÉ½ñ
¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄãµ¤°µÉÔÄ´¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä12¤Î½¬´·¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄË¤ß¤Î·¹¸þ¤òÃÎ¤ëÊýË¡¤«¤éÄË¤ß¤Î¸µ¤È¤Ê¤ëËýÀÄË¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Þ¤Ç¡¢12¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µ¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¿É¤¤¿Í¤ä¡¢¤É¤ó¤ÊÅ·µ¤¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª