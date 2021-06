アメリカに暮らすある男性がTikTokに動画を投稿したところ、1160万回以上も再生されるほど注目を集めた。男性は恋人の女性が浮気していたことを明かしているが、その相手が自分の祖父だったという。『Newsweek』『Mirror』などが伝えている。

米ミズーリ州セントルイス在住のサミール・シンプソンベイさん(Samir Simpson-Bey)が4月23日、TikTokに投稿した動画が多くの関心を集めている。動画の中でサミールさんは、一緒に暮らす恋人の女性が自身の祖父と浮気していたことを涙ながらに明かした。

そんなサミールさんは、もっと衝撃的な事実を知ることとなった。彼には何人か子供がいるがその中の息子が恋人と祖父との間にできた子で、サミールさんにとって叔父にあたることが判明したのだ。投稿には「息子が実は叔父さんだってことが分かったよ。同居している間、僕の彼女はずっとおじいちゃんと浮気していたんだ」と言葉を添えている。

サミールさんは米メディア『Newsweek』のインタビューに応じ、祖父と恋人が浮気していたことを改めて認め、2人の浮気を知った経緯をこのように語った。

「彼女がシャワーを浴びている間、子供が彼女のスマートフォンでYouTubeを見ていたんだ。だけどスマホの画面にテキストメッセージの通知が何度もあって、見てみるとおじいちゃんからのメッセージだったんだよ。その内容を読んで2人が浮気してるって分かったんだ。」

恋人と祖父がやりとりしたメッセージにはセクシーな写真もあり、この数年間やりとりしていることがうかがえたそうだ。サミールさんは恋人と祖父に事実を知ってしまったことを伝え、恋人とは別れたそうだ。

サミールさんは投稿した動画のタイトルに「うちのおばあちゃん家の近くに、別の家族を住まわせている男(祖父)がこれ以上驚くようなことするなんて、信じられないよ」と記して、祖父が昔から不貞を働いていたことを暗に示唆した。そしてサミールさんの投稿には、ユーザーから次のような声が寄せられた。

「何回かこれを見たけど完全に理解できなかったよ。」

「もう混乱しているわ! 誰か私にちゃんと説明してちょうだい!」

「僕は混乱しちゃったよ。それでやっと理解できたけど、混乱したまま知らない方が良かったかも。」

一方で息子には罪がないとし、「今までのように愛してあげて」といった声も見られた。これについてサミールさんは「息子への接し方が今後も変わることはない」と断言したという。最近のサミールさんのTikTokには子供たちと旅行を楽しむ様子もあり、徐々に彼の心が癒えているようだ。画像は『StackS1400 2021年4月28日付TikTok「Reply to @errbodicuzn14」、2021年4月23日付TikTok「Can’t believe I expected more from a man that had a whole other family around the corner from my granny house.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)