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妻殺害容疑の元長野県議の裁判 不倫関係にあった女性が証言台に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 妻を殺害した罪に問われている元長野県議会議員の24日の裁判
  • 事件の6年前から被告と不倫関係にあった女性が証言台に立った
  • 証人尋問では「いつまでも不倫関係が続くのが嫌だった」と語った
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