派閥の裏金問題で自民党の公認を得られず、今回の衆院選で東京21区から無所属で立候補している小田原潔氏（60）は24日、自身が代表を務める政党支部に党本部から2千万円の活動費が振り込まれたことを認めた。【写真】「裏公認料」「うそつき政権」非公認側に2千万円野党が批判小田原氏は東京都立川市内の街頭演説でこの件について触れ、「2千万円は、非公認になった私たちが願ったものではありません。勝手に振り込まれて