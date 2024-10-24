火星の氷の中に宇宙人（地球外生命体）が住んでいる可能性があるという説が出てきた。極度な紫外線により、火星の表面では生命の生存が不可能とされているが、そこに存在する氷の層は紫外線から守るのに十分な厚さがあるそうだ。 【画像】まるで地球!? NASA火星のパノラマ写真を公開鮮やかな光景に 新たな研究で、火星で見つかった塵（ちり）と氷の形から生命が存在可能かどうかを検証した結果、塵を多く含まない層（含