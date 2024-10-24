読売新聞社は、２７日投開票の衆院選の終盤情勢を探るため、２２〜２４日に世論調査を行った。選挙戦は、定数４６５のうち与党の過半数（２３３議席）確保を巡る激しい攻防となっている。自民党は政治資金問題を受けて苦戦する一方、立憲民主党が議席を大幅に増やすほか、国民民主党も躍進する情勢だ。日本維新の会は勢いが停滞している。終盤情勢の分析は、調査結果に全国の総支局などの取材を加味した。全国２８９小選挙区