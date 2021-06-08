¤³¤ì¤¬¥½¥Ë¡¼¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖVISION-S¡×¤À
¢¨ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢2021Ç¯4·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JBpress¼çºÅ¡ÖÂè2²ó¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ¹Ö±é·¡ÖVISION-S¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡§¥½¥Ë¡¼¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤ÎÆâÍÆ¤òºÎÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¼¹¹ÔÌò°÷ AI¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö
ÀîÀ¾ Àô»á
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¥½¥Ë¡¼¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö³«È¯¤Ë¡ÈËÜµ¤¡É¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÍýÍ³
¡¡2020Ç¯1·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸«ËÜ»Ô¡ÖCES 2020¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥½¥Ë¡¼¤Ï¡ÖVISION-S¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖVISION-S¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÍâÇ¯CES 2021¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ë¤Ç¤â¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ CEO¤ÎµÈÅÄ·û°ìÏº»á¤¬³«È¯¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¥½¥Ë¡¼¤¬¡¢¡ÈËÜµ¤¡É¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö³«È¯¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀîÀ¾Àô»á¤Ï³«È¯ÇØ·Ê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Ö2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¶È³¦¤ËÂçÊÑ³×¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÈÂÓÃ¼Ëö¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÏÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÈÎÇä¤·¸ÇÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤½¤ì¤é¤Î¼Ò²ñ´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¡¦OS¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÏËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼ê·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â¡ÊµìÍè¼°¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¡Ë¿âÄ¾Åý¹ç¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢¡ÊIT¶È³¦ÆÃÍ¤Î¡Ë¿åÊ¿Ê¬¶È¥â¥Ç¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤·¡¢¶È³¦ÀªÎÏ¿Þ¤¬·ãÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤âCASE¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¼«Æ°²½¡¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦ÅÅÆ°²½¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿·ÎÎ°è¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢100Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡È¥â¥Ð¥¤¥ë¡É¤ËÂ³¤¯¥á¥¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡É¤Ç¤¹¡£º£¸å10Ç¯¤ÎÊÑ³×¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÏÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀîÀ¾»á¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÄó¶¡¡×¡Ö´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡×¤ÎÎ¾¼´¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥½¥Ë¡¼¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥«¥á¥é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥»¥ó¥·¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢PlayStation¤Î¥²¡¼¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¡¦²»³Ú¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¤¤º¤ì¤â¤¬VISION-S³«È¯¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öºòº£¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò¹½À®¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ECU¡ÊElectronic Control Unit¡Ë¤Î¿ô¤Ï80¤Û¤É¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤ÆÌ©ÀÜ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î½¸ÀÑ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤¤SoC¡ÊSystem-on-a-chip¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤Î¹½À®¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÁõ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂÁõ¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¤È¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ¸å¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¥¯¥ë¥Þ¤ÈIT¤ÎÍ»¹ç¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Ë¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö³«È¯¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö³§Ìµ¤ËÅù¤·¤¤¡×¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë³Ø¤Ö¡Ê¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡¦Ë¡µ¬¡¦¥ë¡¼¥ë¡¦µ»½Ñ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¡×¡Ö¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÊIT¶È³¦Åª¤Ê¿åÊ¿Ê¬¶È¡¦¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥×¥í¥»¥¹¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖVISION-S¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥¢¥À¥×¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼
¡¡VISION-S¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿³Æ¼ïµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ü¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¡§¥½¥Ë¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢±¿Å¾¼Ô¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
¡¡VISION-S¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼À½¡Ö¼ÖºÜÍÑCMOS¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡×¡Ö¼ÖÆâ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°ToF¥«¥á¥é¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ÒÆâ³°¹ç¤ï¤»¤Æ40¸Ä¤Î¥»¥ó¥µ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¥»¥ó¥µ·²¤Ë¤è¤ê¼þ°Ï360ÅÙ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¸«Ä¥¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤¿¼Ö¼¼Æâ¾õ¶·¤òÃí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤Ç¼«Æ°¼Ö¤Ë±¿Å¾¤òÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡È¥ì¥Ù¥ë4¡É¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡§Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ö¼¼Æâ¤ò´¶Æ°Åª¶õ´Ö¤Ø¤È±é½Ð¤¹¤ë
¡¡¼Ö¼¼Æâ¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö360 Reality Audio¡Ê¥µ¥ó¥í¥¯¥Þ¥ë¡¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ë¡×¤ÎÅëºÜ¤¬Âç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¶õ´Ö²»¶Áµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥³¡¼¥é¥¹¡¢³Ú´ï¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥È¤´¤È¤Î²»¸»¥Ç¡¼¥¿¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÉÕ¤±¡¢µå¾õ¤Î¶õ´Ö¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¡¢±¿Å¾¼Ô¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê²»¾ì¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤È¤Î¾ï»þÀÜÂ³¤¬°ìÈÌ²½¤·¤¿¾ðÊóÎÌ¤ÎÂ¿¤¤»þÂå¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡×¤òÅëºÜ¡£¼ÖÆâÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¥¢¥À¥×¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡§¥¯¥é¥¦¥É¡¢AI¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î·ÑÂ³Åª¿Ê²½¡¢µ¡Ç½¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦´Ä¶ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Î½ÅÍ×À¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢VISION-S¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤¬½ÀÆð¤Ë¿Ê²½¡¦À®Ä¹¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï5G¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉAI¡¢OTA¡ÊOver The Air¡Ë¡¢¥»¥ó¥·¥ó¥°¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î5Í×·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¡È°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¡É¤ò¸«µÍ¤áÄ¾¤¹
¡¡ÀîÀ¾»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥½¥Ë¡¼¤Ï¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎIT²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡á¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¾ï»þÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¡ÈÁö¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡É¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢°ÜÆ°¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÎÄÉµá¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥½¥Ë¡¼¤ÏVISION-S¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥µ¤«¤é¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÇADAS¡ÊÀè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ö¼¼Æâ¤Î¶õ´Ö¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼Ò²ñ³èÆ°¤â¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¼ÖÎ¾¤¬´°À®¤·¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸øÆ»¤òÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÁö¹Ô¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÖÎ¾¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¼¡¸µ¤Î´°À®ÅÙ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»î¸³¼ÖÎ¾¤ÎÂæ¿ô¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¿Ê²½¤Ï¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¥¦¥¨¥¢¤Î¿Ê²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¼Ò²ñ¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÏÃ¤¹ÀîÀ¾»á¡£EV²½¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥ê¥Ã¥É²½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¡¦´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ÏÂç¤¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ï¤äÉ¬Á³¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÀîÀ¾»á¤Ï¡¢¹Ö±é¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤¤¤«¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¡£°ÜÆ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤è¤êË¤«¤Ê¼Ò²ñ´Ä¶¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥½¥Ë¡¼¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¡È°ÜÆ°¤Î²ÁÃÍ¡É¤ò¸«µÍ¤áÄ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀ¤³¦¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¡§JBpress