グリーンでショットに集中していたゴルファーの後ろに、不穏な影が近づいた。それに気付かず無事にカップインさせることができたゴルファーだったが、ふと後ろを振り向くとなぜか不機嫌な白鳥がいたのだ。白鳥は羽を広げると突然ゴルファーを口ばしで攻撃し始め、手に負えなくなったゴルファーは大慌てで逃げ出した。災難に見舞われたゴルファーだったが、逃げ回るその滑稽な姿に一緒にいた友人やネット上も笑いの声に包まれた。『People.com』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

米ジョージア州のゴルフ場を訪れていたジョン・ウォルターズさん(John Walters)は、友人らとゴルフを楽しんでいた。しかし18ホールのうち9番ホールにて、ジョンさんがカップにボールを入れた際にハプニングが発生した。

当時の様子を捉えた動画には、グリーンの上でゴルフクラブを握りカップに狙いを定めるジョンさんの姿が映る。そしてそのすぐ後ろには、大きな白鳥が闊歩していた。

ジョンさんは白鳥には目もくれず自身のショットに集中しており、ボールを打つと見事にカップインさせた。華麗なショットを見せたジョンさんだったが、後ろの白鳥は何か気に障ったようでジョンさんが白鳥の方を振り向くと突然、お尻を突くようにして飛びついたのだ。

驚いたジョンさんは白鳥から離れようとするが、白鳥は羽を大きく広げて長い首を伸ばしてジョンさんの足を執拗についばんでいる。その場で白鳥を追い払うようにしていたジョンさんだったが、あまりのしつこさに根負けし、白鳥に背を向けて全速力で逃げ出した。

周囲でこの様子を見ていた友人たちは笑いが止まらず、ジョンさんに救いの手を差し伸べることができなかったようだ。

ジョンさんの娘によると、この白鳥は今回ジョンさんがいた9番ホールの池に棲みついているという。地元のゴルファーの間では、縄張り意識が強いことで知られる有名な白鳥だったそうだ。

鳥類学者のクリス・ペリンズさん(Chris Perrins)は「白鳥にとってこの時期は繁殖期であり、巣や卵を守ろうとして普段より攻撃的になる傾向がある」と明かしている。

今回の白鳥は普段の縄張り意識の強さに加え、巣を守ろうといつも以上に気が立っていたのかもしれない。ただゴルフをしていただけのジョンさんは、たまたまターゲットにされて攻撃を受けてしまったようだ。

必死に逃げていたジョンさんの姿を捉えた動画がYouTubeにアップされると、「爆笑しちゃったよ」「白鳥はジョンさんの打ち方に怒っているみたいだ」「他の人が勝つために白鳥を仕向けたのかもね」など、笑いやジョークを飛ばす声が寄せられた。画像は『Outsider 2021年5月28日付「WATCH: Golfer Nearly Attacked by Monster Swan on Georgia Golf Course in Crazy Video」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)