°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ö¶ÉÄ¹ÂÔ¶ø¡×¤Ç£Ô£Â£ÓÂçº®Íð¡Ä½©³«»Ï¤ÎÄ«ÈÖÁÈ ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Î½÷»Ò¥¢¥ÊÁª¤Ó¤âÊ¶µê
¡¡£Ô£Â£Ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¤òÅêÆþ¤·¤¿¡ª¡©¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤È·ëº§¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÆÌÜ»°µ×¡Ê£³£¶¡Ë¤¬º£½©¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢£¹·îËö¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡Ö¤¢¤µ¥Á¥ã¥ó¡ª¡×¤Î¸åÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê£´£·¡Ë¤òÃ´¤®½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï£³£°Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡Ê£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢º£½©¤«¤éÄ«¤ÎÂÓÈÖÁÈÃ´Åö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢£²£°£²£°Ç¯¤«¤é¤Î¸ª½ñ¤¤ò¡ÖÁí¹çÊÔÀ®ËÜÉô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¶ÉÄ¹ÂÔ¶ø¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¿¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¡£
¡¡£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¸½¾ì¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¤â°Î¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â°Õ¸«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥»¥Ã¥È¤äÈÖÁÈ¹½À®Á´¤Æ¤ËÂÐ¤·¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Î£Ï£Ë¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¥Ö¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£Ô£Â£Ó¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤ò¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤«¤é¡Ø¤â¤Ã¤Èµ¤¤ÎÍø¤¯¥¢¥Ê¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡¶ÉÄ¹ÂÔ¶ø¤Î°Â½»¥¢¥Ê¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÏÀäÂÐ¤À¡£Æ¬¤òÊú¤¨¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤¬à£×±§á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë£²¿Í¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤À¡£
¡Ö£±£¹Ç¯¤Ë£Ô£Â£Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿±§³ÀÈþÎ¤¥¢¥Ê¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥Æ¥ìÄ«¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¤Ç¤¹¡£ÉÄ»ú¤Ëà±§á¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éà£×±§á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¤³¤Îà£×±§á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂç¤·¤¿¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆàÍýÁÛ¤Î½÷»Ò¥¢¥Êá¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Ç¤¹¡£°Â½»¥¢¥Ê¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¡¢¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¡£¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬ÆÈÎ©¤¹¤ë»þ¤Ï£Ô£Â£Ó¤Î»ñ»º¤ÎÎ®½Ð¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê£Ô£Â£Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ°Â½»¥¢¥Ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ë¤ÏÃ¯¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡£