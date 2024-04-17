TBSの宇賀神メグアナウンサー（28）が17日、進行役を務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。安住紳一郎アナウンサー（50）をしかりつける場面があった。番組では、「関心度ランキング」コーナーの8位で「旬のタケノコ先週比4割安」と題し、春の味覚、タケノコが各地で豊作というニュースを伝えた。この中で安住アナは「今年はホタルイカが豊漁というのも聞きましたが、タケノコも非常に大きなもの