µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ïº£²Æ¤Î¥ì¥¢¥ëÉüµ¢¤ò´õË¾¤«¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÀìÌç»ï¤¬ÊóÆ»
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢µî½¢ÃíÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£±£¹¡á¥Ø¥¿¥Õ¥§¡Ë¤ÏÊÝÍ¸µ¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÉüµ¢¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Îº£¸å¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀìÌç¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó»ï¡Ö¥Þ¥É¥ê¥Ç¥£¥¹¥¿¥ì¥¢¥ë¡×¤Ï¡Ö£Æ£×¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê£²£±¡á£Á£Ã¥ß¥é¥ó¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤Î´ê¤¤¤ÏÍèµ¨¤Î£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÊü½Ð¤äºÆ¤Ó¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢µ×ÊÝ¥µ¥¤¥É¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÆ±»ï¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤òÇÄ°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡£µ×ÊÝ¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬º£¸å½è¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯º£µ¨¤¬½ªÎ»¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æµ×ÊÝ¤Î¼þÊÕ¤¬Áû¤¬¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£