Â©»Ò¤ËÊØ¾è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª ¤æ¤¿¤Ü¤ó¥Ñ¥Ñ¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¥ï¥±
¡¡¾¯Ç¯³×Ì¿²È¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê£±£²¡Ë¤ÎÉã¿Æ¡¦ÃæÂ¼¹¬Ìé»á¡Ê£´£±¡Ë¤¬¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¡Ö¸Å¤¤À¯ÅÞ¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¡Ê¸Å¤¤ÅÞ¡Ë¤«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö£Î£È£Ë¼õ¿®ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ëÅÞ¡×¡Ê£Î£È£ËÅÞ¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅÞÌ¾ÊÑ¹¹¤·¡¢¤³¤Î¸Å¤¤ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤òÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤ÎÉÔÅÐ¹»Àë¸À¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¸µ£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë´ÉÍý¿Í¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ê£´£´¡Ë¤é¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼»á¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¡£Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»ÌäÂê¤ä¶µ°éÌäÂê¤Î²þÁ±¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤æ¤¿¤Ü¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤À¡£¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤ÏÁªµó´ü´ÖÃæ¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÁªµó³èÆ°¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££±£²ºÐ¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬ÃæÂ¼»á¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ó¥éÇÛ¤ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡È¿Æ¹§¹Ô¡É¤Ï¸øÁªË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¥ï¥±¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎ©²Ö»á¤Ï¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¥À¥á¤À¤¬¡¢À¯¸«ÊüÁ÷¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åú¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¸øÁªË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¯¸«ÊüÁ÷¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ò½Ð±é¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁªµó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥éÅª¤Ê´¶¤¸¡£ËÜÅö¤Ë¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Æ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤¿¤Ü¤ó¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎÌ¾¤â¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤óÅÞ¡×¤ä¡ÖÉÔÅÐ¹»ÅÞ¡×¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤â¤Î¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤Ë¾è¤Ã¤«¤ë¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£