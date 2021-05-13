»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒÉûÂç¿Ã¡ÖÃÙ¹ïÁûÆ°¡×¤ÎÅ¿Ëö¡Ä¼«Ì±µÄ°÷¡Ö¹ñ²ñ¤ò»ß¤á¤¿¤¤ÌîÅÞ¤ÎÀõÃÎ·Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¸üÀ¸Ï«Æ¯ÉûÂç¿Ã¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤Î»²±¡¸üÀ¸Ï«Æ¯°Ñ°÷²ñ¤Ë£³£°Ê¬ÃÙ¹ï¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ»á¡Ê£µ£³¡Ë¤¬ÌÔÈ¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï»°¸¶»áÉÔºß¤Î¤¿¤áË¡°Æ¿³µÄ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡Ö»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒÉûÂç¿Ã¤¬°Ñ°÷²ñ¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ç¤¹¡£Ë¡°Æ¿³µÄ¤¬½ÐÍè¤º¤Ë°Ñ°÷²ñ¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï»°¸¶»á¤ÎÃÙ¹ïÍýÍ³¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢Ìò½ê¤ä¼«Ì±ÅÞÂ¦¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï»°¸¶»á¤¬¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ð£Ô¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡Ë²ñµÄ¤Ë¸á¸å£±»þ¤«¤é½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤«¡£Í½Äê¤Î£±£µ»þ¤Þ¤Ç²ñµÄ¤Ë½Ð¤Æ¹ñ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Î³ÎÇ§¡¢ÌÀÆü¤ÎËÜ²ñµÄÂÐ±þ¤ò°ú¤Â³¤¶¨µÄ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï»°¸¶»á¤¬»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Í¿ÌîÅÞ´Ö¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÍ½Äê¤·¤¿°åÎÅË¡²þÀµ°Æ¤ÎºÎ·è¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£±£´Æü¤Ë¿ûµÁ°Î¼óÁê¡Ê£·£²¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·»²±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¹Ô¤¦ÁÛÄê¤Ç¤¤¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±Ë¡²þÀµ°Æ¤Î¿³µÄÆþ¤ê¤â¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»°¸¶»á¤¬¸üÏ«°Ñ°÷²ñÂ¦¤ËÀµ¼°¤Ë·çÀÊ¤Î¼êÂ³¤¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»°¸¶»á·çÀÊ¤ò¼¹Ù¹¤Ë¹¶¤áÂ³¤±¤¿Ï¡çÖ»á¡£¡Ö£³£°Ê¬¤ÎÃÙ¹ï¡×¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌîÅÞ¤ÎÈ¿È¯¤â¤¢¤ê¡Ö£µ»þ´Ö¿³µÄ¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤ÎÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ï¡ÖÏ¡çÖ»á¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ï¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¹ñ²ñ¤ò»ß¤á¤¿¤¤ÌîÅÞ¤ÎÀõÃÎ·Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£