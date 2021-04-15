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Wringing out Water on the ISS - for Science! - YouTube
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Tears in Space (Don't Fall) - YouTube
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Honey in space - YouTube
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Chris' Kitchen: Dessert in Space - YouTube
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Mixed Nuts in Space - YouTube
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Sleeping in Space - YouTube
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