ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¡ÈÌçÁ°Ê§¤¤¡É¤Î¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤òÆÍ¤Êü¤¹¡ÖÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£Àè½µ£´Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç·ëº§¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º½ËÊ¡¡É¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡ÖÀè½µ¡¢µ¼Ô¤Î¿Í¤¬£µ£°¡Á£¶£°¿ÍÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤âÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î»ö¼Â¤ò¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö²¶¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤¤â¤Ê¤¯¡¢²¼¤Î·¸¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤³¤ìÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤ÅÏ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢·ÙÈ÷°÷¤Î¿Í¤¬¡Ø¤À¤á¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£Âçºå¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤¿¤Î¤Ë¥È¥ó¥ÜÊÖ¤ê¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¤¬ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö°ìÊóÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é¤Ê¡£¡Ø¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤À¤±ÄÌ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£²¶¤¬µö²Ä½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡Ë¡ØÀäÂÐÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£
¡Ö¤¹¤Þ¤ó¤Ê¤¢¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¡£²¶¤È¤ªÁ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£¡È¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¾õÂÖ¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£²¶¤È¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤Ï²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢£±²ó¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÍ¤Ó¤¿¤¬¡¢¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¡¢¤³¤ì¤ËÄ¨¤ê¤ÆÆóÅÙ¤È¸½¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡×¤È¤¹¤°¤µ¤ÞÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ê¥¬¥ê¥¬¥ê¥¯¥½¥ó¤Ï£´Æü¡¢Á°½Ò¤Î¡ÈÈá·à¡É¤ò¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÊó¹ð¤·¡Ö½Ë¤¦»ö¤¹¤éµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢ÍµÈ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤Á¤éÂ¦¤¬º¡Êý¤ËÍè¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ²¤¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£