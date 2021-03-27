ÆüËÜ¤È¡ÖÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¡×¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Ç¤¤Ê¤¤´Ú¹ñ¡¢¥¦¥©¥ó°Â¡¦¹ñºÄÁýÈ¯¤ÇÄÌ²ß´íµ¡¤Î°Ì´
¾ï¤Ë³°²ßÉÔÂ¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë´Ú¹ñ
¡¡´Ú¹ñ¤Î2020Ç¯¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÆß²½¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿1998Ç¯°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1998Ç¯¤Î°Ì´¤ÎÆó¤ÎÉñ¤À¤±¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¥¦¥©¥ó°Â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢2015Ç¯2·î¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤È¤ÎÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×ºÆ³«¤ËË¾¤ß¤òÂ÷¤¹¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿5Ëç¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë³°²ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÆÃ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤ÏÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¯¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤Î´ü¸Â±äÄ¹¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î3·î1Æü¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹¤È¤â´ü¸Â±äÄ¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎºÄÌ³¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â¥É¥ë»ñ¶â¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡°ÙÂØ¤¬¥¦¥©¥ó°Â¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»ñ¶â¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Éý¹¤¯¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ÇÊÖºÑ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î2020Ç¯¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Ï´Ú¹ñ¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Êª²ÁÊÑÆ°¤ò½ü¤¤¤¿¼Â¼Á¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.0¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÆß²½¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿1998Ç¯°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï³¤³°Í¢½Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Åª¤ËËÇ°×¤¬µÞ¸º¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¾õÂÖ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûÌÀÇî¤ÎÊÑÀá¤Ç²¹¾ð¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×
¡¡Ê¸ºßÆÒÀ¯¸¢¤Ï¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ç¹ñºÄ¤âÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ²ÈºÄÌ³¤¬965Ãû9000²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó91Ãû7600²¯±ß¡Ë¤ËÁý²Ã¤·¤¿·ë²Ì¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ²ÈºÄÌ³ÈæÎ¨¤Ï47.3¡ó¤«¤é48.2¡ó¤Ë¾å¾º¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØÁê¾ì¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÂÐ¥É¥ë¤Ç¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¥¦¥©¥ó°Â´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï2021Ç¯9·î30Æü¤ËËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨Äê¡¢2022Ç¯4·î12Æü¤ËËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëUAE¤È¤Î¶¨Äê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¶²¤é¤¯´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤â¤·¤¯¤ÏºÆ·ÀÌó¤òµá¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤È¤Ï2015Ç¯2·î¤Ë´°Á´¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Â¾¤ËÍê¤á¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2011Ç¯¤Î½©¤Ë¤Ï¡¢²¤½£¶âÍ»´íµ¡¤ÎºÆÇ³¤Ç¥¦¥©¥ó¤¬µÞÍî¡£ÄÌ²ß´íµ¡¤ÎºÆÍè¤Ë¶±¤¨¤¿´Ú¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ëµã¤¤Ä¤700²¯¥É¥ë¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2012Ç¯8·î¤ËÍûÌÀÇî¡Ê¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ð¥¯¡Ë¸µÂçÅýÎÎ¤¬ÃÝÅç¤òË¬Ìä¡¢Æ±Ç¯12·î¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤ÏÆÍÁ³¡¢¡Ö°Ö°ÂÉØ¤ËÊä½þ¤·¤í¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆü´Ú´Ø·¸¤¬°²½¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ú¹ñ¤Î¿È¾¡¼ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò´Ç²á¤·¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï2015Ç¯2·î¡¢´Ú¹ñ¤È¤ÎÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤ò´°Á´¤Ë½ªÎ»¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöºÂ¤ÎÄÌ²ß´íµ¡¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿ÅÓÃ¼¡¢¼«¿È¤Î»Ù»ýÎ¨²óÉü¤Î¤¿¤á¡¢Ä¶¡¦È¿Æü¹ÔÆ°¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÈÜ¶þ¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÍûÌÀÇîÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Ø¤Î¼ÕºáÍ×µá¤ä¡¢ÂÐÇÏ¤ÎÊ©ÁüÀàÅðÅù¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎé¤ò¼º¤·¤¿¸ÀÆ°¤Ê¤É¤¬¼¹Ù¹¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜ¿´¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤ÎÆü´ÚÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍûÌÀÇî¤Î¸å·Ñ¤Ç¤¢¤ëËÑÜÝ·ÃÀ¯¸¢²¼¤ÇµÄÏÀºÆ³«¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É±äÄ¹¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤éºâÌ³Áê·ó¶âÍ»Ã´ÅöÁê¤À¤Ã¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤Ï¸ò¾Ä¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡×¤È³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤¿ºÝ¡¢´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤¬¼Ú¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä¤«¤é¼ê¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¢Ç¤Åö½é¤«¤éÈ¿Æü±¿Æ°¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·Æü´ÚÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤ÎºÆ³«¤òÂÇ¿Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÉôÀ¯¼£²È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¥¹¥ï¥Ã¥×ºÆ³«¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¼è¤ê¸ò¤ï¤¹Æü´ÚÄÌ²ß¥¹¥ï¥Ã¥×¶¨Äê¤Ï²¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î³°²ß½àÈ÷¹â¤Ï1Ãû3222²¯¥É¥ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î3Ãû2223²¯¥É¥ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤É³°²ß¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï4087²¯¥É¥ë¤Î10°Ì¤À¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Ã²¤¯¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Ï2011Ç¯¤Î½©¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ·ÐºÑ¤òÆüËÜ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤âËÜ¿´¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¸ºßÆÒÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÈ¿Æü±¿Æ°¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ëµã¤¤Ä¤¯¤³¤È¤âÍê¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¤é²¼¤²¤¿¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÀªÎÏ¤¬¥½¥Ã¥Ý¤ò¸þ¤¯¤Î¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¤«¤é½Ð¤¿»¬¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
±©ÅÄ¿¿Âå¡Ê¤Ï¤À¡¦¤Þ¤è¡Ë
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Æ4Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2014Ç¯¤ËÃ±¿È´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ËÅÏ¤ê¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£´Ú¹ñ´ë¶È¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¼èºàÈÉÊÔ½¸
2021Ç¯3·î27Æü ·ÇºÜ