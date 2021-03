NTTドコモが3月1日、新料金プラン「ahamo」を契約できない機種を公表しました。所有するスマートフォンが契約対象外の機種ではないか、事前に確認する必要があります。

ahamo

ドコモが3月26日から提供するahamoは、税込2,970円で20GBの高速データ通信や、5分以内の国内通話、データローミングが利用可能な料金プランとなっており、注目を集めています。



ドコモは3月1日、iPhoneシリーズ等のahamo対応機種を発表しました。



一方、ahamo公式サイトにおいて、契約対象外となる機種が公開されています。



契約対象外の機種を保有する人がahamoを契約するためには、事前に機種変更を行う等の対応が必要となる模様です。

ahamo契約対象外の機種一覧

ahamo公式サイトによると、2013年以前発売のスマートフォンではahamoを契約できません。



なお、ドコモのスマートフォンの発売時期は、以下のドコモのページで確認することができます。



また、2014年以降に発売したスマートフォンで、契約対象外となる機種は以下のとおりです。



富士通

arrows Be F-05Jarrows SV F-03Harrows NX F-02Harrows Fit F-01Harrows NX F-04GARROWS NX F-02GARROWS NX F-05Fらくらくスマートフォン me F-03Kらくらくスマートフォン4 F-04Jらくらくスマートフォン3 F-06F

シャープ

AQUOS EVER SH-02JAQUOS ZETA SH-04HAQUOS Compact SH-02HAQUOS ZETA SH-01HAQUOS EVER SH-04GAQUOS ZETA SH-03GAQUOS ZETA SH-01GDisney Mobile on docomo SH-02GDisney Mobile on docomo SH-05FAQUOS ZETA SH-04F

LG

JOJO L-02KV20 Pro L-01J

ソニー

Xperia XZ Premium SO-04JXperia A2 SO-04F

Samsung

Galaxy Feel SC-04JGalaxy S7 SC-02HGalaxy Active Neo SC-01HGalaxy S6 SC-05GGalaxy S6 Edge SC-04GGALAXY S5 ACTIVE SC-02GGALAXY Note Edge SC-01GGALAXY S5 SC-04F

その他

Disney Mobile on docomo DM-01KDisney Mobile on docomo DM-01JDisney mobile on docomo DM-02HDisney Mobile on docomo DM-01HDisney Mobile on docomo DM-01GMONO MO-01KMONO MO-01JNEXUS 5X





