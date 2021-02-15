¸òÈÖ½±·â¤·¤¿21ºÐ¤ÎÃË¡¡¤Ê¤¼? Éã¿Æ¤¬¸ì¤Ã¤¿°ÛÊÑ
¤¸¤Ã¤È°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¸¡»¡¤Ø¤ÈÁ÷¤é¤ì¤ëÃË¡£
¸òÈÖ¤ÎÁêÃÌ°÷¤ò½±¤¤¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¹ÌÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô(21)¡£
»ö·ï¤Ï12Æü¡¢ºë¶Ì¡¦»ÖÌÚ»Ô¤Çµ¯¤¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤¬¥¥ã¡¼¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç·ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ÆÀÚ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¡¢¡Ö»É¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï¼ê¤äÏÓ¤«¤é·ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÊâ¤¤¤ÆµßµÞ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Î»ÖÌÚ±ØÅì¸ý¸òÈÖ¡£
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¸òÈÖ¤Ë¤¤¤¿60Âå¤ÎÁêÃÌ°÷¤ÎÏÓ¤ò¡¢ÆÍÁ³¡¢¿ÏÊª¤Ç¤¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÇÆµ¤¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Ë½¤ì¤ë´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¤Æ¡×
ÌµÄñ¹³¤Ç·Ù»¡¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡¢¸òÈÖ¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤«?
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¡Ö·Ù»¡¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤È¤¤¤¦¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¡¢ÂçÊÑ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¡Ö(¸òÈÖ¤Ëº¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤?)º¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·Ù»¡¤È¤â¤á¤¿¤È¤«¡¢ÊäÆ³¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶Ð¤áÀè¤Î²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤à¡×¤È¤¤¤¦¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£