『タイムレス』主要キャスト＆スタッフが再び集結！

米NBCで放送され、2度も打ち切られた後に復活を遂げたタイムスリップドラマ『タイムレス』のキャスト&スタッフが、再会を果たすことが明らかとなった。米Deciderが報じている。

1月23日(土)に、ライブシアターのコンテンツを配信するPlay-PerViewの主催により、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で打撃を受けた劇場を救うために特別バーチャル募金イベントが開催され、『タイムレス』のキャストが集結する。

2021 is YOUR YEAR, January 5, 2021

イベントには、アビゲイル・スペンサー(ルーシー役)をはじめ、マット・ランター(ワイアット役)、マルコム・バレット(ルーファス役)、ゴラン・ヴィシュニック(ガルシア役)、共同クリエイターを務めたショーン・ライアンが参加。

そのリユニオンでは、シーズン2の第3話「求めあう夕べ」の脚本を朗読し、ライアンがこのために制作した新たな素材が公開される。そして、キャストがシリーズについて語り合い、ファンからの質問にも答えるという。

同イベントはPlay-PerViewにて生配信されるが、1月27日(水)までオンデマンドで視聴できる。視聴するには、一枚5ドル(約520円)からのチケットを購入する必要がある。その収益はパンデミックで打撃を受けた芸術団体に寄付され、『タイムレス』のリユニオンの利益は、飢えている人々に食料を配給する慈善団体「Feeding America」に寄付されるそうだ。

『タイムレス』は、2016年にNBCで放送開始されて1シーズンでキャンセルに。その後、NBCが姉妹スタジオのユニバーサル・テレビジョンに50パーセントの株を引き渡すことを合意した後、キャンセルが撤回されてシーズン2が製作された。しかし、シーズン2の視聴率が伸びなかったため再びシリーズは打ち切られたが、熱心なファンが復活を求めるキャンペーンを展開し、最終的に2部構成のファイナル・エピソードで幕を閉じた。

『タイムレス』はU-NEXTにて配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『タイムレス』(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved.