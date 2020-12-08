岡田結実（C）光文社／週刊FLASH 写真：西條彰仁

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【モデルプレス＝2020/12/08】女優の岡田結実が12月8日発売の「週刊FLASH」の表紙を飾った。

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◆岡田結実、史上最高SEXY


2021年1月スタートの連続ドラマ『江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。〜』（日本テレビ系）で主演を飾るなど、女優業も順調な岡田が表紙&巻頭グラビアに1年ぶりに登場。

胸元SEXYなタンクトップ姿や美脚を見せたタイトワンピなど、かつてないほど「盛れました！」と本人もビックリのSEXYな姿に注目だ。

このほか坂ノ上茜、くりえみ、岡田彩夢などのグラビアが掲載される。（modelpress編集部）

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