岡田結実、史上最高SEXY 美脚にうっとり
【モデルプレス＝2020/12/08】女優の岡田結実が12月8日発売の「週刊FLASH」の表紙を飾った。
【写真】岡田結実、父・ますだおかだ岡田圭右とは「共演NG」理由を明かす
2021年1月スタートの連続ドラマ『江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。〜』（日本テレビ系）で主演を飾るなど、女優業も順調な岡田が表紙&巻頭グラビアに1年ぶりに登場。
胸元SEXYなタンクトップ姿や美脚を見せたタイトワンピなど、かつてないほど「盛れました！」と本人もビックリのSEXYな姿に注目だ。
このほか坂ノ上茜、くりえみ、岡田彩夢などのグラビアが掲載される。（modelpress編集部）
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◆岡田結実、史上最高SEXY
2021年1月スタートの連続ドラマ『江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。〜』（日本テレビ系）で主演を飾るなど、女優業も順調な岡田が表紙&巻頭グラビアに1年ぶりに登場。
胸元SEXYなタンクトップ姿や美脚を見せたタイトワンピなど、かつてないほど「盛れました！」と本人もビックリのSEXYな姿に注目だ。
このほか坂ノ上茜、くりえみ、岡田彩夢などのグラビアが掲載される。（modelpress編集部）
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