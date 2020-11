イギリス・ロンドン地下鉄の入口を示す標識は、通常は赤い○のロゴが使われています。

PS5の発売を記念して、プレイステーションを連想するユニークな標識に置き換わりました。

The underground station signs near PlayStation headquarters in Oxford Circus have been changed for the launch of the PS5

ブルーの×ボタン。



ピンクの□ボタン。



グリーンの△ボタン。



レッドの○ボタン。



プレステのコントローラを使ったことがある人ならピンとくること間違いなし。

オックスフォードサーカス駅が本社に近いこともあり、発売に合わせた期間限定のマーケティングの一環なのだとか。



構内の壁。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●えっ、そんなことができるの? わお。



↑企業バンザイ。



↑ロンドンの交通は大都市の中でも独特で、ほとんどの財源は税金ではなく運賃収入によるもの。パンデミック中に公共交通利用者の数が急落し、財源が枯渇してきたんだ。



↑広告だし、いいじゃないか。



↑スペインのマドリードでは最も重要なメトロの駅名を変えていたよ。2015〜2016年の1年間、「Sol」から「Vodafone-Sol」になっていた。つまりお金があったら何でもできるんだ。



●オックスフォードサーカス駅にはマイクロソフトのストアもあり、この標識はそのすぐ目の前にある。プレイステーションの本社は5分ほど先。



↑マイクロソフトのストアはしばらく前に閉鎖されたよ。そしてプレイステーションの社屋はメイン通りのすぐ後ろにある。



●PS4のときは、OXOタワーを変えていたよ。

↑なんてこった。お金があったら何でもできるんだ。



●これをどう感じていいのかわからない。

見た感じは良いけど、企業が公共標識をプロモーションに使うのはどうかなとも思う。自分はコカコーラ地下鉄にテスコ駅から乗るとかはしたくない。



●プレイステーション・アンダーグラウンドを覚えている。

(※PS1〜2時代の海外CD-ROMマガジン)



↑そのディスクを郵便で受け取るときは、本当にわくわくしたものだ。



●ロンドンっ子だけど問題には思わないな。これに問題を感じる人はチューブ(ロンドン地下鉄)に乗らないか、イギリスに住んでないと思う。

なぜならチューブはこういうのを常にやっているからね。ゲイ・プライド、映画、祝日などに。

収入が90%ほど落ちたし、マップはそこら中にあるので機能的にも見やすさにも影響ない。この重要な収入改善の支援をしよう。



↑誰か標識を盗む人はいるかな?



↑アメリカ人だけどキュートだと思った。



●×ってデザイン的に奇妙だな?





●すばらしい。元々の標識は赤い○で、一緒なんだな。多くの人が見られないのは残念。



↑これはクールだと思う。



公共物の広告化については賛否両論ありましたが、地下鉄の経営悪化を考えると良い支援になっているとのことです。



ちなみに"Seven Sisters"駅は"Gran Turismo 7 Sisters"駅と、ゲームタイトルとのダジャレになっていたそうです。